任達華處男監製新片　女一大膽起用姜珮瑤頂替劉雅瑟

影帝任達華首次監製的電影《老家伙》昨日（17日）正式於內地開鏡，台前幕後超過200人大熱天戶外參與拜神儀式，盡顯上下一心，女主角方面已由原定的劉雅瑟換上姜珮瑤。現年28歲的姜珮瑤來頭亦不少，2019年曾被指踢走佘詩曼，與古天樂及張家輝主演電影《使徒行者2:諜影行動》，早前又有份參演金城武及梁家輝等主演的《風林火山》，而內地神劇《親愛的，熱愛的》她則擔演女一楊紫閨蜜，無論在星途及知名度都助她推進不少。

「靈魂人物」任達華對姜珮瑤讚口不絕，他受訪時表示：「戲裏面佢係唯一一個了解我嘅人，佢好單純咁想幫一個失憶嘅前輩，大家都可以話有複雜嘅感情線。呢位演員畀我嘅感覺好單純及有heart，我想挑戰佢嘅極限，訓練佢成為一個真正嘅演員。（點解揀佢？）因為佢曾經同香港導演合作過，同埋覺得佢好好、好適合角色需要，嚟緊我會同佢講多啲廣東話，等佢學多啲嘢。」

而任達華與戲中拍檔安志杰甫見面，即搭膊頭合照，可謂惺惺相惜，其他演員員則有元華及雷牧等，他更自豪地說：「元華為咗接呢套戲，仲要特意由加拿大飛返嚟，我覺得我哋嘅合作，一定能擦出火花。」據悉，《老》片一眾演員將大展身手外，更會呈現諸多向經典港產片致敬的橋段，以及不少驚驗刺激的大場面，務求滿足戲迷們的官能感覺。