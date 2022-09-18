新Android機王　搶iPhone頭

最近手機界被iPhone 14搶晒Phone頭，但其實Android陣營都陸續有機王上市，而且Spec比對手有過之而無不及！

北斗通訊

HUAWEI暌違兩年後終於更新Mate系列，Mate 50系列傳承中軸對稱和星環鏡頭設計，並首創超光變鏡頭及XMAGE影像風格，可根據不同場景智能匹配光圈大小的同時，強化明暗感知。它更是全球首款支援北斗衞星消息的智能手機，無地面網絡時依然能夠向外界發送訊息，而且獨家「應急模式」可在1%低電量下智能啟動聚能配置，支援待機3小時或通話12分鐘，解決用戶燃眉之急。此機已於國內開售，並於稍後時間在香港推出。

開蓋散熱

ASUS將於9月19日發表電競手機ROG Phone 6D系列，最大特色是用上MediaTek最強的Dimensity 9000+處理器，據知《AnTuTu》性能測試獲114萬超高分，並配備全新開蓋散熱方案，配合AeroActive Cooler 6風扇能把機面溫度降低25°C。其他配套包括6.78吋165Hz屏幕、6,000mAh雙芯電池、5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素廣角鏡頭等。

二代新U

市傳OnePlus將於年底前發表配備Snapdragon 8 Gen 2的新旗艦OnePlus 11，處理器採用4nm製程，整體效能較第一代有10%提升。拍攝技術則繼續與Hasselblad合作，相機變成圓形凸起模組，容納了3個鏡頭及1個LED閃光燈，支援廣角、超廣角及長焦拍攝。另外有傳新機重新加入「Alert Slider」平滑鍵，讓用户在靜音、震動和響鬧模式間快速切換。