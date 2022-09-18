同洪永城分開3個月　梁諾妍掛住家用多過老公

港台電視劇《競爭之合謀有罪》今日（18日）舉行啟播禮，劇中演員包括梁諾妍（Inez）、沈殷怡（Shirley）、敖嘉年、徐浩昌（肥腸）及張雷等齊齊現身為劇集宣傳。劇中飾演健身網紅向的Inez表示今次就是演回平日的她：「啲對白即係我平日講嘅說話一樣。」鍾愛跑步的她，每年也會報名跑一次馬拉松，對於今年香港馬拉松取消感到可惜，她說：「一直好留意相關消息，因為要預早3個月操練，惟有等下年。」另她透露北上拍劇3個月的老公洪永城將於下星期回港，還笑言分開多月比較掛念對方的家用：「其實佢好Sweet，佢話知我辛苦，話返嚟會幫我湊女同放狗。（佢有冇掛住個女？）佢每日都會同阿女視像，仲每日都唱同一首兒歌畀個女聽，我同佢講阿女依家唔聽呢首㗎，但佢話『唔會嘅！我唱佢就聽㗎啦。』」

至於沈殷怡則表示近期剛完成大部分手頭上工作，問到是否受公司停工影響？她笑稱只是碰巧：「咁啱隔咗段空窗期，係本身就冇工作嘅停工。」她指公司上下正處於支持態度，團結的感覺很強，自己亦有以短訊慰問《野人老師》的MIRROR成員拍檔Frankie及Stanely。腸腸就指未收到《膠戰3》會何時播出的消息，亦不會太擔心受停工影響，因擔心也沒有幫助，而《膠戰》成員亦私底下有會面，透露Edan現況Ok。