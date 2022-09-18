趙紫諾《聲夢傳奇2》實力超凡殺入五強　拎滿分擊敗對手

無綫唱歌真人騷《聲夢傳奇2》昨晚（17日）播出的一集正式展開準決賽十強之戰，經過頭兩回合的一對一即時淘汰戰，最終兩名大熱Jasmine（任暟晴）和Sabrina（趙紫諾）成功以超強票數殺入五強，Sabrina更以滿分25分擊敗對手，實力超凡！

對戰組合將根據準決賽錄影前夕的「學員人氣榜」最新排名，順序由第一至第五名對戰第六至第十名。出戰首個回合的，是人氣榜冠軍Jasmine及人氣榜第六名Sean（文佐匡），二人分別獻唱《這麼近那麼遠》及《Can't Stop The Feeling》，Jasmine獲導師Gin Lee分享情史助攻，Sean唱跳表現同樣亮眼，更獲讚是「最Charming一次」，但最終Jasmine以20:5大比數撼贏Sean。身為Sean導師的泳兒眼見對方成功蛻變，哭至淚崩，並揚言:「由揀你嗰日到依家我都冇後悔。」Sean出賽前特別準備了一副灌錄了他為泳兒專誠創作的Rap、以及錄了對泳兒感激說話的「智能黑超」給恩師，泳兒戴上後聽了數句歌詞已十分感動。

至於人氣榜第四名的Sabrina，則獻唱《Rolling In The Deep》對撼第九名Duncan（侯雋熙）的《愛你》，Sabrina一開聲即展現「小巨肺」實力，獲全場25盞燈，以滿分姿態取得壓倒性勝利，節目總監郭偉亮（Eric）坦言為對方感到驕傲。

壓軸登場的人氣榜第七名學員Angel（劉詠彤），與觀眾分享了母親寫給她的打氣信，才讀了數行已淚如雨下，她透露由於母親癌病發作，很擔心對方未能在追夢路上陪伴自己到最後一刻，之後她唱出母親最愛歌曲之一《餓狼傳說》。