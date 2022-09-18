婚禮策劃師　乳出驚人

雖然未必係一世人只得一次，但無可否認，結婚始終係人生大事，所以唔少準新人都會搵婚禮策劃師幫手處理大小事務，希望將婚禮搞得好好睇睇。喺日本，好多婚禮策劃師都係女性，當中有一位特別「突出」，講緊嘅係身材方面，佢就係胸前擁有一對G奶嘅濱邊栞帆。

肌膚白嫩

近年日本AV廠SOD有唔少人氣女優相繼流失，好似過檔熟女系AV廠Madonna嘅白石茉莉奈，仲有功成身退嘅骨感天后市川雅美。不過，SOD並唔係省油嘅燈，好快已經搵到優質新人補充專屬女優陣容，當中又以神乳級姊系女優神木麗，同埋今日為大家介紹嘅濱邊栞帆最好波！

今年25歲嘅濱邊栞帆，個樣都幾順眼，但又未去到天仙咁靚，笑起上嚟畀到人一份親切感。身材方面，阿妹嘅個子唔高，仲有啲肉地，但勝在肌膚白裏透紅，仲有一對吊鐘形G奶，又大又圓又堅挺，而且質感天然，色白鮮嫩，加埋兩粒乳點色澤粉紅，吸睛指數簡直係爆晒錶！

挑戰神乳妹

濱邊栞帆係今年SOD嘅重點新人之一，出道之後獲安排拍番輯靚靚寫真，一來以性感造型吸引觀眾眼球，為加入AV行列造勢，二來想話畀大家知佢嘅出身係一位婚禮策劃師！原來喺正式下海之前，阿妹嘅工作係幫人安排婚禮事宜，見證過唔少男女步入人生新階段。唔知係咪因為呢個緣故，搞到佢好想試吓洞房嘅滋味，結果變得好色又飢渴，惟有下海拍AV，希望尋求男優嘅慰藉。睇番阿妹嘅演出片段，夠晒主動進取，好多時係一邊滿足口舌之慾，一邊按摩三角地帶，實行享受雙重快感，到埋牙肉搏時就更加搶韁！

好多人都認為SOD好想用濱邊栞帆抗衡AV廠Moodyz嘅專屬女優——有「千年一遇之神乳」稱號嘅水卜櫻，對比番兩者嘅身材，確係不相伯仲，AV迷真係有眼福！