衛詩處女開騷　衛蘭讚阿妹係戰士相擁爆喊

歌手衛詩（Jill）岀道多年，終在昨晚（17日）假九展舉行處女演唱會，終圓自己及一班粉絲多年的開騷夢，圈中不少好友到場，包括陳凱詠、陳蕾、洪嘉豪、鄧萃雯、泳兒、鍾舒漫、鍾舒祺、陳明憙、樂隊Dear Jane成員Howie等。Jill甫一開場即以型格曲風《GET OUT》為演唱會揭開序幕，及後更演唱多首經典快歌，獻唱《可可》時，音樂製作人 Chris Polanco（陳杰）更驚喜現身合唱。

Jill亦邀請了相識多年的音樂人Daniel Chu作嘉賓，分享相識多年點滴，還有重做10多年前在台上合照時的甫士，更由歌迷代拍！途中因Jill用右手揸咪與相片不符，台下瘋狂大叫「左手呀！」最後Jill聽到台下的洪嘉豪「提水」，在台上大叫「多謝嘉豪！」場面非常搞笑！

Jill在演唱會，當中首次在台上演唱Big Band成員太陽的歌曲《Eyes Nose Lips》，給一眾樂迷一個大驚喜，她說：「啱啱唱完韓文歌好掛住媽咪，可惜佢今日嚟唔到，不過唔緊要，爸爸今日有嚟到！一定會有下次！」

最後當然少不了家姐Janice（衛蘭）上台支持妹妹，Janice笑言： 「終於等到你邀請我做嘉賓啦！我真係好開心！好開心你舉行個人演唱會，好想趁今晚同你講，知道其實你一直以來嘅音樂生涯都好需要好多嘅忍耐同堅持。喺你身邊，除咗睇到你會有失望唔開心嘅時候，更加睇到你嘅耐性。無論有幾多嘢阻住你向前行、要等幾耐，你都會好似一個戰士咁繼續向前，繼續努力，呢個係我喺你身上好想學到嘅嘢。我真係好戥你開心，亦都好感恩我哋依然有機會一齊企上舞台，陪着對方同行。」二人感觸相擁落淚，Jill亦說：「我真係好多謝家姐你一直支持我鼓勵我，我簡直覺得你係上帝賜畀我嘅禮物！」非常感動！

兩姊妹用紙巾拭淚，場面一度靜止，Janice為緩和氣氛說：「好！不如我哋唱歌！ we are a mess ！引來樂迷大笑！」最後和Jill獻唱兒時喜愛的卡通片歌曲《If We Hold On Together》及二人的合唱歌《細細個》。