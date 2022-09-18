「鷹」姿勃勃　快感沖天飛

唔少男人都幻想自己身懷巨鵰，可以喺情場上予取予攜，又或者喺床笫上盡展「鷹」姿。事實上，無論鵰或鷹，英文都叫Eagle，威猛得嚟又飛得快，令人產生情慾方面嘅聯想，真係不足為奇。

Bald Eagle 唔係鵰鷹

乜嘢係「Bald Eagle」？普遍情況下，大家都會認為係指俗稱秃頭鵰嘅美國國鳥白頭海鵰，但當佢變咗情色俚語，意思就係指下體毛髮被剃得乾乾淨淨嘅男士私處。其實咁樣叫法都好易理解，事關一講到巨鵰，相信大家都意會到係乜嘢一回事。話時話，有醫生指出，男人剃光晒私處啲毛毛，唔係好事，一來有機會引起毛囊炎，二來缺乏毛髮創造出嚟嘅通風空間，一旦流汗就好易產生臭味。

Spread Eagle 經典V腳

美國四仔有唔少性愛體位都令人留下深刻印象，「Spread Eagle」更加有資格入選經典之列，事關佢能帶畀四仔迷極大視覺享受。玩法有啲似傳教士式，分別只在於女方喺進行活塞運動時，兩腳高舉，做出大大個「V」字。性學家話咁樣擘大雙腿，不但能令蜜洞變得緊窄，男士亦可以更有效咁攻擊G點，唯一缺點係雙腿唔可以舉得太耐，否則會攰死人！

《Spread Eagle》 意料之外

正因為「Spread Eagle」係一招性愛體位，所以唔少四仔迷見到Vivid Premium喺2011年推出《Spread Eagle》嗰陣，以為佢係一套純粹肉搏情慾片，勢估唔到係一套有劇情又勁有型嘅情慾片！影片由四仔名導B. Skow執導，故事講述型男脫星Tommy Gunn嘅未婚妻喺一單搶劫案中身亡，而佢就意外地獲得飛鷹力量，決心要同惡勢力周旋，亦因此同唔少靚女發生關係。呢套四仔搵嚟Asa Akira、Lexi Belle、Lily LaBeau等多位紅極一時嘅靚女演出，夠晒睇頭，劇情鋪排又有心思，所以好評如潮，仲喺2012年多個四仔頒獎禮上獲得最佳劇本、最佳特效、最佳性愛演出等提名。

同場加映：短柄巨乳女優鷹宮唯

講開「鷹」字，各位AV迷會唔會諗起一位短柄巨乳女優呢？無錯，講緊嘅係1996年出生嘅鷹宮唯。由於日文中所謂「短柄」係指身材矮細嘅人，而阿妹嘅身高正正只有148公分，加埋胸口有對35F嘅車頭燈，名副其實廟細燈籠大！

講番鷹宮唯嘅AV生涯，起初係Alice Japan嘅專屬女優，後嚟轉做企劃單體女優，到咗2019年因為轉投另一間事務所而改名做「來Maebi」，但因為短柄巨乳形象深入民心，唔少粉絲依然嗌番佢個舊藝名。值得一提，2018年由MAXING推出嘅《鷹宮唯 × 綑綁QUEEN》，可以話係阿妹嘅代表作，佢喺片中化身賽車女郎，大玩制服誘感，令身材優點表露無遺！