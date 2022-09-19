「姐姐」開新節目！薛凱琪離奇消失　《乘風》成團得個吉

內地綜藝節目《乘風破浪》令台灣「甜心教主」王心凌翻紅，她與同節目另一人氣韓星Jessica兵分兩路，各自率領成團的「姐姐」拍攝衍生節目，但成功入團的薛凱琪及郭采潔卻冇份，更有傳連客串資格亦欠奉，連遭淘汰的「姐姐」都不如，遭網民譏諷「無效成團」。

台灣歌手王心凌在首集《乘風破浪》憑金曲《愛你》爆紅，最終以最強人氣壓倒性摘下總冠軍，韓團少女時代成員Jessica屈居第2，其餘「姐姐」依次為于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌）、薛凱琪（Fiona）、蔡卓妍（阿Sa）、唐詩逸、郭采潔及張天愛，齊齊組成10人女團。由於節目名利雙收，製作單位食髓知味，再炮製兩個衍生節目，分別由王心凌及Jessica領軍，當中王心凌帶領Sa嬌、吳謹言及黃小蕾等拍攝旅行真人騷《星星的約定》，以常駐嘉賓身份遊遍大理、麗江、臨滄市、普洱市及西雙版納5個地方；Jessica則偕于文文、張天愛、劉戀、趙夢、張儷等錄製美食音樂節目《樂隊的海邊》，但暫未公布播出日期。

佘詩曼張衞健助陣

《星》已於本月16日首播，成為電視綜藝播放量冠軍，單計內地一個影視平台已超過7千萬播放量，走勢凌厲！早前網上瘋傳王心凌等「姐姐」身穿民族服到西雙版納取景時，出現萬人空巷的墟冚情況，難怪連張衞健、視后佘詩曼、汪東城及張棟樑等亦首肯客串「飛行嘉賓」，更有消息指謝霆鋒、辰亦儒、明道、聶遠及許凱會陸續加入，最令人期待是近日流傳「姐姐」張天愛、唐詩逸、譚維維亦現身其中一站。

當一眾Fans等睇「姐姐」再合體之際，有網民不滿以第6名及第9名成功入團的Fiona及郭采潔，竟在兩個節目均榜上無名，反而被「踢」出女團、位列第11名的吳謹言及早被淘汰的黃小蕾，卻有份拍住王心凌及Sa嬌拍《星》，有網民戥Fiona不值：「成團成了個寂寞」、「那英說的對，成團沒甚麼用」。另有消息指製作單位沒資源規劃延伸團綜，《星》與《樂》都是「姐姐」自行組隊，此事再惹網民寸爆：「姐姐們自己去招商開節目？還是頭一次聽到這麼荒謬的」、「製作單位就是偏心，只捧有人氣的姐姐」。

返港陪家人

早前已返港的Fiona接受訪問，直言謝絕入兩檔綜藝有原因：「拍《乘風破浪》用咗120日，連同之前喺內地工作，有年半冇返屋企，連曾經叫我放心喺內地工作嘅媽咪都開口問我幾時返。兩檔節目組問過我檔期，但我連酬勞都未傾就婉拒，覺得親情最重要。」對於網民認為她遭「姐姐」冷待，她連忙說：「佢哋對我好好，就算《乘》完咗，都有同我保持聯絡，大家唔好誤會。」

另外，早前播出的《星》宣傳片中，王心凌與阿嬌分享拍攝趣事時，被網民嘲「掹車邊」入組的吳謹言慘淪「下靶位」，被取笑孤寒：「她自己化妝、弄頭髮、弄指甲。」王心凌踩多腳說：「她幫我弄最便宜的指甲，虧我這麼疼你。」吳謹言急打圓場：「一會給你做貴的。」

Jessica登「陸」 被韓迷轟忘本

而Jessica在《乘風破浪》以第2位成圑出道，成功開拓內地市場，但她參加《乘》的時間，正好與少女時代出道15周年紀念重疊，有傳她遭韓國Fans嫌棄，認為她為賺人民幣而忘本：「難以形容的感覺，她在內地組團出道，而少女時代正在回歸。」但亦有Fans護航：「在內地出道沒甚麼問題」、「她值得所有人的愛和支持」，更有人擺其韓裔美籍男友、鍾欣潼舊愛權寧一上枱，指若非他捲入債務官司，Jessica就不用遠走內地「二度出道」。