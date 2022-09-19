【是日通勝】

農曆八月廿四

壬寅年 己酉月 乙亥日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：交易、動土、立約

忌：取魚、嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、14、34、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：斤斤計較乞人憎，易變成事業發展的絆腳石。

金牛座：需顧及身邊人的感受，否則感情關係受衝擊。

雙子座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可以難倒你。

巨蟹座：財運欠佳，賺錢必須循正途，以免因小失大。

獅子座：有冒險心態，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

處女座：勉強無幸福，別在不喜歡的人身上浪費時間。

天秤座：運勢僅次於雙子，有能力在職場上佔得先機。

天蠍座：處理錢銀有點糊塗，易陷入進退失據的困局。

人馬座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

山羊座：事業運差，宜安守本分，勿把所有事攬上身。

水瓶座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

雙魚座：公務繁忙，易顧此失彼，遇上疑難要問清楚。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：多關心身邊的人和事，可改善人際關係。

牛：待人接物不懂得變通，易陷入是非爭端。

虎：容光煥發，與人洽談合作，易獲得信任。

兔：心情靚，前往熱鬧的地方，有意外收穫。

龍：勿把壞情緒帶回家，向伴侶發火不明智。

蛇：是日沖煞，人緣運差，想法易他人扭曲。

馬：缺乏外援，謀事要單打獨鬥，壓力倍增。

羊：自信心強，出席社交聚會，可遇上貴人。

猴：破財危機大，勿太相信自己的投資直覺。

雞：偏財旺，易有意外收入，但要見好就收。

狗：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

豬：許多難題要面對，冷靜與耐性不可或缺。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

忠言逆於耳而利於行

孔子曾說過：「良藥苦於口而利於病， 忠言逆於耳而利於行。」這個比喻對於個人行為的規諫作用，形象而富有說服力。正所謂「一引其綱，萬目皆張」，能夠研習中華文化的精彩智慧，做事善於在複雜處境中抓住主要矛盾，就可以依次解決。

玄學八字論人生，不是單靠一個人所屬生肖定吉凶，正如國家領導人屬蛇，是否那年同屬蛇的人都碰上同一命運？其中一定有些脗合。也可以說明一個道理：每個人出生的一刻，人生劇本已寫好了，不見一個單方面所引起的，即「一個巴掌拍不響」。

《易經》包涵了宇宙萬物變化的智慧，而「智」就是決斷，明白一切事相，「慧」就是揀選，了解一切事理。就是在人生過程中找出在適當時刻做出適合抉擇。玄學風水知識如將軍布陣，面對眼前的一切，審時度勢，確定立論辨證方向，像調動兵馬，節奏分明地攻守。

一個人通曉天時，知道地利，就能增加審時度勢的能力。《易經》是中華文化智慧的一部分，目的是勸喻人們要居安思危，培育正能量與導人向善。最重要消弭人們對未來的焦慮，可惜被一些不負責任人，借用自吹自擂，譁眾取寵，利用做人哲理及宗教慈悲，使大眾對他產生歡喜心，自我包裝成偶像，吸引別人追隨奉獻。所謂癡迷，就是把自己重要決定，不經思考和分析，盲從附和不停花大量金錢去相信追隨這些人，其實靜心想想，時間不會說謊，明白人們對未來好奇、憧憬和焦慮，在古時，大部分人都是民智未開，文化水平低，因此經常被人批評是非精密科學，反思今天科技也離不開我們先賢四大發明初心。

可以單純相信人，但別相信世上只有單純的人。