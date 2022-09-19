江嘉敏拍劇Chur爆　毛囊發炎面腫生粒粒難斷尾

「無綫花旦」江嘉敏近年成為多產藝人，劇集一套接一套，Chur到爆的她結果身體響起警號，導致皮膚毛囊發炎，臉部及上半身生滿粒粒，要出動厚遮瑕粉來掩蓋，加上抗生素藥物影響下搞到面腫腫，認真慘情！

近年事業運暢旺的江嘉敏，一劇接一劇忙得不可開交，但身體卻偏偏宣告「投降」，早前她於拍攝新劇《黃金萬両》時，粉臉突然生滿粒粒，及後更蔓延至上身及膊頭位置，令她非常憂心，由於情況不算樂觀，她火速求診。

經過醫生診斷後，估計是皮膚毛囊發炎，她昨日受訪時大表無奈：「醫生話我作息唔定時，啲衫又唔係日日洗，咁平時我哋嘅戲服好難咁做，所以搞到毛囊有發炎症狀，其實都維持咗2個月。」更指起初以為劇集煞科後，皮膚會略有改善，但眼見勢色不對便看醫生，結果食抗生素導致面腫腫，她說：「其實已經好咗啲，起初塊面最嚴重，搽咗藥膏止咗啲，依家係心口同膊頭問題，惟有用化妝去遮住，醫生話再冇好轉，就要拎啲粒粒去化驗，同做更詳細檢查。（你要放假畀皮膚休息？）好在呢排都未使開劇，其實我享受工作，希望唔好放咁耐啦！」

自爆收場慘淡

近日她於新劇《黯夜守護者》演性格反叛的女兒，雖然經常寸嘴，但面對心儀對象謝東閔又不惜主動出擊，惟甜蜜日子沒多久，兩人愛情卻大受考驗。嘉敏日前接受專訪時，直言演繹角色後段時感困難：「好多矛盾同內心戲，同之前寸嘴性格完全唔同，結局可以用慘嚟形容。」談到劇中需被打，她笑指該類戲份是她過往作品的指定動作，更說：「每次同監製講想拍打戲，但最後都係安排畀人打，可唔可以有次係我打人呢？不過觀眾睇得開心就可以了。」

緣分擋唔住

至於甩拖半年的她，被問到可渴望再闖情關？她坦言沒有特別追求，但相信緣分要來便擋不住，故一切隨緣。問到現時可有追求者？她哈哈笑說：「身邊朋友係有介紹嘅，佢哋驚我嫁唔出，反而我冇擔心過，唔係想嫁就嫁到，以前覺得18歲就會結婚。（受情傷經歷唔想咁快拍拖？）緣分到就會嚟，每次經歷都上咗一課。（上一段感情學到咩？）要溝通囉！就算唔係拍拖，同屋企人都要好好溝通嘅。」

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