趙露思呻連月冇工開　被批賣慘博同情

身為內地「甜寵女神」的趙露思近年憑內地劇《且試天下》及《星漢燦爛‧月升滄海》等令人氣及身價上升，氣勢直逼楊冪及趙麗穎兩大「流量女王」，最近她接受內地訪問，回首出道至今5年，稱一切是得來不易，曾經歷幾個月冇劇拍等工開的日子：「我也不是一路順風順水到現在的，但是家裏人一直很支持我，不給我壓力，所以也沒有特別迷茫。如果不做演員，我有想過會當服裝設計師、造型師，或者在咖啡店工作。」形象甜寵，她未有設下目標刻意走另一路線，因從來都是順其自然：「走好眼前的每一步就好，大眾怎麼看我、評價我，我都可以接受。」

對於在《星》劇中多場爆淚戲獲好評，趙露思說：「我不是科班出身的演員，也沒有特別訓練過哭戲，可能是我一直都比較能跟角色感同身受吧，而且也拍了很多戲，積累了一些經驗。」劇集接不停，拍新劇《偷偷藏不住》前她終可放假充電，說是入行以來最長的一次假期，休息時的活動，都是跟平常人一樣，煲劇是首選。

訪問內容曝光後，相關熱搜題目的閱讀及討論次數在半天內逾5億，不少網民大讚趙露思未有因爆紅而囂張，但卻有大批網民狂批她在「賣慘」，指她聲稱幾個月冇劇拍，根本不算是甚麼：「幾個月空窗是多嗎？」、「幾個月接不到戲也不影響一接到戲就賺幾百萬，有這麼難過嗎？」、「明星不開工不會扣錢，我們請個事假年終獎全勤全扣，賣慘真大可不必！」，更有網民數她5年來拍了逾15部劇、參與超過10個綜藝節目，可見她「後台」強勁！