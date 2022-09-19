李璧琦新歌教人自我認識祼體　唔好等親密接觸被對手批評

藝人李璧琦（Becky）離開無綫立心轉型當獨立歌手後，日前她為相隔年半再推出的新歌《鏡中的你好嗎》拍攝了一輯靚相，相中的她身穿白裇衫，騷長腿及晒香肩，性感又型格。而拍攝過程中，因工作人員是全女班，故沒有半點尷尬感，她說：「因為疫情關係，好多攝影師、化妝師都少咗工作量，所以一得閒就一齊玩吓，想影啲有意義嘅相，今次好多謝攝影師Jennifer、化妝師Joyce嚟幫手，仲有要感謝發起嘅theaisle.work。」

她表示新歌和著名音樂人舒文合作，想透過歌曲鼓勵人不要再自我負評，要好好欣賞自己，所以鼓勵無論男女，任何性別，半裸或全祼，不妨每日照鏡5分鐘，搵出3個優點自讚，重拾自己的價值，她又謂：「尤其係女仔，點解唔認識自己身體多啲，要去到第一次同人哋有親密接觸嘅時候，要由對方話畀你知道，你嘅身體係點樣，再由佢去批評你。」又指每日照鏡自我欣賞，在美國是相當流行的Body Exercise。

Becky又說早前和其中一位助養的毁容少女視像，雖然已幫少女接受面部整容手術，可是仍發覺對方在鏡頭中長時間用托頭，欲以用手遮蓋疤痕，令她明白對方因外貌受傷，心靈上亦會受到重大衝擊，不過感恩少女已考入大學，可以利用知識改變命運，她說：「我會繼續支持佢。」同時亦啟發她多關注心靈治療，打算攻讀心理治療，亦希望能透過音樂發揮到安慰心靈的治效。