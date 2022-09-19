MIRROR紅館意外︱林作揚言出1百萬助阿Mo　代任發言人爭取公道

人氣男團MIRROR紅館演唱會於7月底發生墮屏事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）現轉到腦神經外科病房留醫接受治療，其父親日再發出第8封代禱信，透露會鏟光頭支持兒子。而向來關心時事嘅「抽水王」林作，昨晚（18日）突然發文，揚言願向阿Mo父親支付1百萬：「本人願意以個人名義向你支付1百萬港幣，以讓你應對目前包括阿Mo及你自己身邊家人的生活開支。至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」佢更列舉三大疑問逐一解答，指認為阿Mo嘅事情已屬於全香港人嘅事，並以其知名度、背景、難搞度，絕對有信心能爭取公道。

佢續指提供1百萬，條件係由佢擔任Mo父嘅發言人，又引用上一篇代禱文內容，狠批羅乃萱：「甚麼是『為了與做手術的啟言認同和支持』？！先不說幼稚園程度文法問題（我讀蕃書仲要教中文），你在表達甚麼意思？認同阿Mo甚麼？！作為你的發言人，Ms Loo 就這麼得過且過post這樣的文字？！收了我1百萬不是重點。重點是我會好好為你操刀，執掌整個輿論的方向，真正幫助你渡過難關。」