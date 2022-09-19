爆操女神︱黃榕分享秘技　教大家操出夢寐以求的腹肌

繽FUN星網節目《爆操女神》雲集一眾女神的獨門健美秘史，播出以來大受歡迎，近年經常參加健美比賽的黃榕，更是在一片Encore聲音下強勢回歸，她於新一輯內再度分享Keep Fit心得，繼上集傳授操臀部及美腿秘技，黃榕於最新一集聯同繽FUN主播阿Wing，教大家鍛煉無論男、女士們均夢寐以求擁有的腹肌，想要有完美線條的你，就要密切留意了!

第一組鍛煉腹肌的動作名為「Ab Wheel Rollouts」(健腹輪)，需要用上腹輪工具來協助，首先雙腿跪在瑜伽席上，小腿提起呈交叉狀，腰挺直收緊臀部，然後雙手扶實腹輪緩緩向前推，切記不要把身軀塌下，當推至一個自己認為盡頭位置，稍作停一停，之後再動用腹部力量，配合腹輪把身軀拉上來「歸位」。之後輪到阿Wing上陣，瘦削的她把腹輪向前推進時，被嚇得依嘩鬼叫，更因雙手力有不逮，令整個人趴在瑜伽蓆上，黃榕即鼓勵她不要放棄，及後阿Wing一鼓作氣，借助腹輪兼用盡全身氣力把身體拉起，之後她再接再厲做多次，雖然未算成功，但總算嘗試過。

第二組操腹肌動作則是「V Sit Hold」，就要用自身體重配合，首先坐在瑜伽蓆上，大小腿略為提起，腳板貼地，雙手捉實後方膝頭哥，接著將身軀微微向後，雙腳伸直提起，期間嘗試把雙手放到腳踭位置，可以的話，再嘗試挑戰可否雙手捉實腳尖，此時雙手擺放至雙腿旁，維持4秒左右，之後以左手掂右腳尖，右手掂左腳踭姿態來回做幾次，直至Core位置感到痠痛，再堅持一小會兒才放下，這組動作便大功告成。而阿Wing做該組動作時卻輪盡非常，當雙腳提起後即自嘲「見到個肚腩係咁震!」，幸於黃榕指導下也順利完成，事後黃榕總結兩組動作，不諱言配合腹輪的動作實屬困難，初學者稍用錯力，分分鐘令膝蓋受傷，建議做任何涉及高難度動作時，最好有專業教練從旁指導。