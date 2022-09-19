女團長期霸佔排行榜　Zico新歌掀熱潮為男團爭番口氣

韓國歌謠界今年可算是女團的天下，繼張元英與安俞真領軍的女團IVE強勢出道後，天團防彈少年團（BTS）的師妹團LE SSERAFIM與NewJeans又先後出道，加上人氣女團BLACK PINK回歸樂壇，少女時代又趁出道15周年合體出碟，音樂排行榜長期被女團的歌曲霸佔，不過男團Block B出身的Zico最近就憑新歌《New Thing》進佔音樂排行榜頭10位，算是為男團爭番一口氣！

於2011年以Block B隊長身份出道的Zico，早於出道前已開始寫歌，筆下作品超過127首，消息指他最初的版權費只有864港元，但現在已升至57萬港元以上，他有「音源強者」之稱，每次出歌都登上音樂排行榜。

而今次他為節目《Street Man Fighter》寫的歌曲《New Thing》於本月6日推出，在發行1星期後成功打入韓國主流排行榜Melon的每日排行榜第10位，並於本月14日進佔頭5位，僅次於IVE、BLACK PINK和NewJeans，而他今日（19日）仍死守第5位，是打入頭10位的唯一男歌手，而《New Thing》的舞步亦掀起熱潮，除了BTS成員V跟住跳之外，NCT成員Jisung、ITZY成員禮智和留真及崔叡娜等都有上載跳《New Thing》舞步的短片吸Like。