「靚仔」蛋糕　食唔停口

一個精緻造型的蛋糕，靚到簡直係食得的藝術品，坊間品牌不時推出新口味，再加上「靚靚仔仔」的亮麗外形，吸引到各位蛋糕控的垂青，更讓人驚喜是有特別為主子打造的新款寵物食用蛋糕，無論你我或牠，都可以快快樂樂享用。

果味波士頓派蛋糕

波士頓派蛋糕的質感蓬鬆軟綿，外表樸實，入口綿密，聖安娜餅屋繼早前推出榴槤波士頓派蛋糕後，近日新推杧果和士多啤梨口味，前者以甜美杧果肉配輕量忌廉，清甜香滑，後者加入士多啤梨作配，味道酸甜有致，指定會員預訂可低至85折優惠。

美式甜點

復古風格，不單指衣飾化妝或室內設計，甜點亦有。美式復古甜品店Butter早前於尖沙咀開設堂食分店，除供應酥皮蘋果批、車厘子批及檸檬蛋白批、三重朱古力蛋糕、甘筍蛋糕、紐約芝士蛋糕、紅絲絨蛋糕及反轉菠蘿蛋糕外，分店特別推出全新口味，迷你棋盤蛋糕表面是雲呢拿糖霜和朱古力碎，內裏是黑白格相間的朱古力和雲呢拿蛋糕。迷你香蕉忌廉批集合了香蕉布甸、海鹽焦糖和鮮香蕉，每一口都甜蜜邪惡。至於雜錦曲奇棒就有啖啖椰絲香，在滿滿復古美式風格的店子下吃復古蛋榚，氣息加倍。

主子專享

主子牛一，一個可以讓牠們吃的生日蛋糕絕不可少，自己唔識整，還是出去買更方便。新寵物食品品牌LIFETASTIC PETisserie，以「LIFE made even more fanTASTIC with Pets」為主題，推出多款適合動物吃的蛋糕和健康甜點。紅噹噹的寵物西瓜士多啤梨蛋糕，配有紅菜頭、西蘭花和番薯，感覺更美味。彩虹歡樂蛋糕以雞肉、蔬菜和希臘乳酪等製成，表面還有可愛狗狗裝飾。粉紅玫瑰蛋糕加入牛肉配粉紅忌廉，帶出淡淡肉味。其他還有各種蔬果和肉類口味的可麗露、冬甩、馬卡龍及杯子蛋糕等，讓主子吃得美味又開心。