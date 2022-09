「靚仔」蛋糕　食唔停口

一個精緻造型的蛋糕,靚到簡直係食得的藝術品,坊間品牌不時推出新口味,再加上「靚靚仔仔」的亮麗外形,吸引到各位蛋糕控的垂青,更讓人驚喜是有特別為主子打造的新款寵物食用蛋糕,無論你我或牠,都可以快快樂樂享用。

果味波士頓派蛋糕

波士頓派蛋糕的質感蓬鬆軟綿,外表樸實,入口綿密,聖安娜餅屋繼早前推出榴槤波士頓派蛋糕後,近日新推杧果和士多啤梨口味,前者以甜美杧果肉配輕量忌廉,清甜香滑,後者加入士多啤梨作配,味道酸甜有致,指定會員預訂可低至85折優惠。

美式甜點

復古風格,不單指衣飾化妝或室內設計,甜點亦有。美式復古甜品店Butter早前於尖沙咀開設堂食分店,除供應酥皮蘋果批、車厘子批及檸檬蛋白批、三重朱古力蛋糕、甘筍蛋糕、紐約芝士蛋糕、紅絲絨蛋糕及反轉菠蘿蛋糕外,分店特別推出全新口味,迷你棋盤蛋糕表面是雲呢拿糖霜和朱古力碎,內裏是黑白格相間的朱古力和雲呢拿蛋糕。迷你香蕉忌廉批集合了香蕉布甸、海鹽焦糖和鮮香蕉,每一口都甜蜜邪惡。至於雜錦曲奇棒就有啖啖椰絲香,在滿滿復古美式風格的店子下吃復古蛋榚,氣息加倍。

主子專享

主子牛一,一個可以讓牠們吃的生日蛋糕絕不可少,自己唔識整,還是出去買更方便。新寵物食品品牌LIFETASTIC PETisserie,以「LIFE made even more fanTASTIC with Pets」為主題,推出多款適合動物吃的蛋糕和健康甜點。紅噹噹的寵物西瓜士多啤梨蛋糕,配有紅菜頭、西蘭花和番薯,感覺更美味。彩虹歡樂蛋糕以雞肉、蔬菜和希臘乳酪等製成,表面還有可愛狗狗裝飾。粉紅玫瑰蛋糕加入牛肉配粉紅忌廉,帶出淡淡肉味。其他還有各種蔬果和肉類口味的可麗露、冬甩、馬卡龍及杯子蛋糕等,讓主子吃得美味又開心。