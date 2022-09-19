轉季點止護膚？護髮一樣重要！

踏入秋冬，很多女生會花心思在護膚上，而忽略了氣候和濕度轉變對頭髮的影響。其實秀髮跟臉部皮膚一樣，會受乾燥困擾而出現毛躁、開叉及折斷等問題，所以轉季不止要護膚也要護髮，同時留意以下的細節，才能擁有一頭美麗健康秀髮。

注意洗頭次數

有關洗頭次數，許多人都有不同睇法。有人會怕掉髮而不敢洗太密，但有些人就堅持天天洗頭。其實每個人的情況都不同，不妨把個人的頭皮、髮質、洗護產品及氣候環境等因素考量進去。例如在潮濕悶熱的香港，頭皮易出油的人士天天洗頭不是問題，但最好不要超過兩次，而且要選擇適合頭皮狀態及配方較溫和的洗髮水，才能起到保護作用。若是中乾性髮質，頭皮在秋冬出油的機率相對較低，可將洗頭次數由每天一次，改為兩天一次，便能守護頭皮及頭髮的乾濕平衡。

避免水溫過高

很多人會在洗熱澡時，順帶洗頭。不過能分開進行就最好，因為水溫過高，會讓頭皮的水分快速流失，頭髮缺水自然引起水油不平衡，出油及敏感狀況亦會隨之而來。所以洗頭的水溫應保持在攝氏30~38度，帶點溫熱卻不過燙，才能養出健康頭皮和髮質。

反向洗髮

一般人習慣洗完頭才用護髮油滋潤髮絲，但日本美容界近年提倡「反向洗髮」，即是梳順頭髮後不要急着馬上洗頭，先在乾髮狀態下，將護髮油溫揉搓熱，塗在頭髮中段至髮尾處，停留5~8分鐘（若髮絲受損嚴重，建議搽油後用保鮮膜或護髮帽包裹頭髮半小時）；接着正式洗髮，然後擦乾頭髮並於髮尾塗抹免沖洗護髮油，最以風筒吹乾頭皮，再吹髮絲至8成乾便可。此法的最大好處是雙重護髮，對於髮質受損或毛躁人士特別有幫助。

選用護髮功能造型器

對於常用鬈髮棒或直髮夾的女生來說，最怕的就是本身隨着轉季而變得乾燥的秀髮，會在造型後乾上加乾。其實只要在造型前使用頭髮抗熱噴霧，就可以為頭髮帶來無形屏障，避免頭髮受熱力傷害，同時在造型過程中注入營養成分，加強修復髮絲和鎖住髮色。此外，近年深受韓國女生追捧的低溫護髮造型夾都是不錯的美髮工具。特別一些配備了天然礦物陶瓷質料發熱板的，就更能將頭髮所受的熱力傷害減到最低。如造型中同時使用護髮油，更可提供抗熱保護、滋養秀髮，令造型後的髮絲因鎖住水分營養而變得健康亮澤，不易斷裂。