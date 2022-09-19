Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 2.9秒破百

Mercedes-AMG首款高性能混能車兼有史以來最強量產車Mercedes-AMG GT 63 S E Performance日前矚目抵港。

配備E Performance的AMG GT 63 S E PERFORMANCE是一款配備插電式混合動力驅動系統的全新AMG四門四座位轎跑。車載在Affalterbach由AMG自行開發、能像F1混能賽車般特快釋放和回收電力的 AMG高性能6.1kW/h電池。在4.0L V8雙渦輪增壓引擎及後軸電馬達共同驅動下，總輸出高達843hp，總扭力1,470Nm。由靜止至100km/h加速僅需2.9秒，至200km/h更是少於10秒，極速高達316km/h。

該高性能電池配合後軸電馬達、電動轉檔的二前速波箱和電子控制限滑差速器構成的純電驅動系統下，能為後輪提供即時反應，提供95hp持續輸出和長達10秒的204hp峰值輸出，並能提供12km續航力，容許在市區或住宅區純電駕駛。此外， 作為車系的頂級版本，車上還配備新吸震系統的AMG RIDE CONTROL+ 懸掛、AMG 高性能陶瓷複合制動系統及MBUX多媒體系統上的獨有混能顯示。