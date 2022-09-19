周國賢一口氣寫7隻歌　寄情工作唔提感情事

歌手周國賢今日（19日）出席12月公映的音樂劇發布會，並即場一展畫功。受訪時他坦言已有約十餘年未試過類似演出：「2019年同游學修做過一齣舞台劇，音樂性咁重真係好耐冇試過。今次我仲做埋音樂總監，係新嘅嘗試，一口氣寫咗7隻歌，依家要開始編曲，及同演員試Key。」

今次有好友小克幫手，周國賢直言各方面都可以給予自己靈感：「依家已經圍讀咗幾次，10月頭開始應該會開始綵排，好耐冇拍過戲，都擔心自己嘅記憶力。（你寧願唱多幾首歌？）咦？你點知㗎？今次好多演員都係舞台劇界精英，我當自己嚟偷師兼學嘢。（有壓力？）因為有日夜場，同埋12月算係黃金檔期，都緊張㗎，狀態要好好，所以演唱會後我都冇放鬆過，仲未打過邊爐，完咗近聖誕，打邊爐當慶功囉。（之後可以放假？）明年2月我仲有個舞台劇，遲啲會公布。」

至於電影工作方面，周國賢坦言：「都想再拍，所以都有同唔同嘅導演聯絡，有部科幻題材嘅電影傾緊，好多內心戲，我都好有興趣。」至於離婚手續，他表示：「寄情工作，感情嘅嘢用藝術去回答，大家等買我嘅新專輯就知，將感情轉化落作品，明年春天應該會面世。我唔係淨係寫畀一個人，係成個家族，有3、4代人，好多開心靈感。」他指與前妻維持友好關係，亦會見小朋友：「留返啲空間畀佢哋啦。」