朴敏英新劇充滿歡笑　高庚杓金宰榮輪流做老公

韓國女星朴敏英夥拍男星高庚杓及金宰榮合演的tvN新劇《月水金火木土》將於後日（21日）開播，3人今午（19日）現身發布會，其中朴敏英明顯比之前消瘦，而早前為拍喜劇而增肥的高庚杓亦清減不少。

《月》劇講述朴敏英飾演的女主角崔尚恩為了不婚而以合約制結婚，高庚杓飾演的鄭智鎬與金宰永飾演的姜海鎮則輪流做崔尚恩的老公。朴敏英指她上一部演的劇集是《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，當時因為要背很多台詞而覺得壓力很大，而《月》劇的劇本就給她可以一邊笑一邊玩的感覺：「好開心可以回到充滿歡笑的拍攝現場。」談到不少人稱她為「浪漫喜劇女神」，問她會否感到有壓力？她說：「比起壓力，我更覺得感謝，作為演員，擁有這個稱號是很光榮的事。」

今次是高庚杓繼《妒忌的化身》後，相隔6年再拍愛情喜劇，問到兩部劇集有何不同，他說：「我在拍《妒》劇時還很年輕，現在應該比當時成熟吧，觀眾在比較2個角色的不同之處時應該會覺得很有趣。」他又指為了演繹鄭智鎬這個角色而在外表上花了不少心機：「我希望能夠看起來很端莊和清爽，希望能在表達這個角色上起到作用。」問到與朴敏英合作的感受，他說：「我們非常合拍，當我說出我的意見時，導演和朴敏英都認同我，令我在拍攝時開心得哼起歌來。」