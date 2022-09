日本殿堂樂隊X JAPAN的隊長YOSHIKI,前日(17日)起一連兩日在東京舉行鋼琴演奏會《YOSHIKI CLASSICAL with Orchestra 2022 in JAPAN》。YOSHIKI與管弦樂團合作,彈奏《Endless Rain》、《ART OF LIFE》等多首X JAPAN名曲外,又以古典樂重新演繹為尊尼組合SixTONES創作的歌曲《Imitation Rain》。

一向交遊廣闊的他,更獲韓星李炳憲專誠飛到東京捧場,YOSHIKI亦畀足面,在台上致謝對方。騷後,李炳憲亦在社交網公開在後台與YOSHIKI大擺X招牌手勢的合照。