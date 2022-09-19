善用空間！屋頂變身至Chill公園

用盡每寸空間可說是全球城市的共同願望，偌大的屋頂範圍，用來做公園着實是不錯的構思，既可以提供休憩地方又可綠化環境。例如日本涉谷綜合設施MIYASHITA PARK，便集合了公園、商業設施及酒店於一身，除了有多個國際名牌進駐3層高的商場內，屋頂位置更有佔地達1,000平方米草地的公園，內裏還兼備了攀岩牆、滑板場及多用途沙灘運動場等設施，令這裏成了涉谷充滿話題性的潮友蒲點，他日「回鄉」必遊！

-----------------------

日本：「油站」咖啡店

南連接涉谷站、北連接原宿站的MIYASHITA PARK原址是於1953年開設的宮下公園，並於1966年改建為東京首個屋頂公園。近年再度進化，成了樓高4層、全長330米的低層綜合式建設。位於屋頂的宮下公園延續昔日的公園面貌，並同時新設多項運動及休憩設施，這裏的1,000平方米草地除了可讓你放鬆休息及野餐，亦不時會舉辦市集及活動。與此同時付費的運動場區包括有滑板場、攀岩牆及沙灘運動場，讓年輕人在充滿綠意的戶外環境下好好運動。不可不提的是公園還找來潮流教父藤原浩監製首間於公園開店的Starbucks，該店特別採用了油站的外觀，並有Fragment Design的聯乘T-shirt及杯子發售。加上公園早前更放置了為慶祝《多啦A夢》50周年而設的「多啦A夢 未來的門」紀念碑，令大家又多了一個去朝聖的理由呢！

-----------------------

美國：碼頭重建添靚View

位於紐約曼哈頓Chelsea區哈德遜河公園（Hudson River Park）的57號碼頭（Pier 57）經過US$4.1億（約HK$32億）翻新工程後，於今年4月其樓頂亦成了公園對外開放。該碼頭始建於1952年，於2003年關閉後被空置多年，經翻新後成了一幢集合寫字樓等功能的綜合設施，當中樓頂便成為了佔地逾8,000平方米的公園。內裏既有種滿繽紛花卉的花圃，也有大型草地，遊人可隨意坐下休息，亦有不少主人帶着狗仔來盡情奔跑。你也可坐在較高的梯級座位，盡覽曼哈頓Downtown的摩天大樓及河岸風景，更可俯瞰隔鄰於上年登場的「漂浮公園」Little Island，絕對令你打卡打到手軟。碼頭另有集酒吧及表演場地於一身的餐廳City Winery，更將有佔地16,000平方呎的美食廣場進駐，有得食又有得行街街，難怪火速成為當地新地標。

-----------------------

荷蘭：商場上玩水種菜

於荷蘭鹿特丹市的Vierhavensstraat街道上，一幢9米高商業及購物中心的頂層有着全歐洲最大的屋頂公園Dakpark，面積約80,000平方米，用了5年的時間興建，公園內除了有大草地可以野餐、燒烤、漫步、曬太陽之外，更有噴水裝置及瀑布，烈日下小朋友玩得好開心。另有種滿漂亮花卉及蔬果的花園，每天也有義工進行鋤草、施肥等工序，喜歡農務的朋友隨時可加入，更有「親子菜園俱樂部」，提供位置給大家種植，經常會見到一家大細來栽種及收割農作物，是不錯的親子活動，另外設有種滿地中海植物的溫室，更借來羊隻整理草地。夏天時園內舉辦種類多元化的活動，包括瑜伽及露營。這裏不只是公園，更是鄰里之間聯誼的重要據點。如此有人情味及精心布局的Dakpark，被旅遊資訊網Spotted by Locals選為歐洲25個最佳公園之一。