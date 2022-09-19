炎明熹Plan定戀愛之路：30歲先結婚！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）為王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》任嘉賓，除大談校園生活，班上有兩位閨密協助她上網課外，席間Gigi還分享已計劃好的戀愛之路，透露早與家人商量好理想結婚年齡為30歲，理想對象要像多啦A夢般，令祖藍哭笑不得。

談到與After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）的關係，Gigi對眾人讚不絕口：「Chantel比較成熟，有時做訪問或者要做抉擇，對我嚟講都比較困難，但佢竟然可以分析畀你聽，一句一句咁，令我覺得好有道理。Yumi就非常活潑，係氣氛擔當，Windy就搞怪啲！」更指於參賽《聲夢》初期完全融入不到其他學員之中：「大家圍埋一齊傾偈，我就坐埋一邊，比較怕醜同慢熱，有時我要諗到傾咩我先想講，否則停咗喺度我會好尷尬。（真係覺得自己外星人？）係，依家會主動同佢哋傾偈。（點解會咁？）應該嗰時未知道點樣同大家溝通得良好啲，或者驚自己將話題終結。我覺得自己成日都九唔搭八，有時我聽唔明人哋某啲用語，我會畀咗反應先，然後就偷偷地喺屋企查番個term係咩意思。」