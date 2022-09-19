陳柏宇開騷有「小強」突襲　戲癮大發周星馳上身

歌手陳柏宇推出新歌《命盡頭》，宣揚以正向思維面對各種困難，而為了突出這個信念，柏宇一連兩星期特意於紅磡寶石戲院及彩虹邨一上海理髮店舉行Mini Live。

他解釋了揀選這兩個地點舉行Live的原因，他說：「呢兩個地方都歷史悠久，經歷咗年月嘅洗禮，仍然䇄立不倒，店主們艱苦經營，逆境中自強嘅堅強信念，好切合新歌想宣揚嘅訊息。」這兩次Live，柏宇未有事前公開舉行地點，但不少樂迷都聞風而至，特別是戲院的一場Live，樂迷為一睹他風采企到出馬路，險象環生，要他嗌咪叫大家小心安全，而完成Live後，他為答謝樂迷的到來，都為大家逐一拍照，結果令現場忽然出現了一條長長的人龍。

在上海理髮店的一場站，他明顯有倦意，因為之前他為好友個唱做嘉賓，又通宵拍攝節目，結果開Live當日攰到想放棄，他更擘大口說：「我上顎好痛，可能嗰幾日不停排又不停唱，到夜晚真係好攰好痛。」雖然如此，但他仍保持一貫水準，唱足成粒鐘，除了唱自己作品，他又演繹其他張學友的《還是覺得你最好》，令樂迷大飽耳福。

其實在上海理髮店一站發生了小插曲，理髮店因為歷史悠久，渠位殘舊，結果在開Live期間突然有小強出現，樂手們見狀都十分震驚，他更即時拿起本應放在地上的汽水，不過當時他忽然周星星上身，將《唐伯虎點秋香》小強慘死一幕，以一人分飾兩角的方式，將對白一字不漏背出來，結果本來人人都嚇到心驚膽顫，但卻被他的戲癮分散了注意力，Live也得以繼續進行。