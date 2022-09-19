囂張高慢女　以身來謝罪

師傅教落做人千祈唔好太寸又恃勢凌人，否則好容易引起其他人不滿，繼而朋友疏遠，敵人漸多。而喺日本AV界就有「高慢美人系列」，講述女主角因為態度囂張傲慢，而搞到被人玩返轉頭，最後更加要以身謝罪添！

背夫做陪浴

喺片廠溜池滾球出品嘅《鄰居驕傲的美麗妻子被握住弱點》中，藤森里穗表面上係一位持家有道嘅人妻，但佢唔知係為興趣定為賺外快而瞞住老公做陪浴孃。所謂上得山多終遇虎，有一日佢遇到住喺隔籬屋嘅單身男泰祥嚟幫襯，而之前佢哋曾經發生語言衝突，泰祥被里穗嘅高傲態度激到一肚火！所以泰祥見到里穗做陪浴孃梗係有仇報仇，唔單止出盡力好好教訓一番，之後更登門造訪要挾里穗獻身，否則就會向佢老公爆響口！

淪為玩物

喺SHARK推出嘅《傲慢的女上司回應投訴屈辱謝罪》入面，希代亞美加入公司工作兩年，因為辦事能力高而升為主管，不過正係因為咁，佢成日都恃勢凌人，惹來一眾男下屬不滿，後來更加畀香蕉皮佢踩，搞到佢要為一份企劃項目失敗而向男社長謝罪！原來呢個社長好鹹濕，一直垂涎亞美嘅美色，於是趁呢個機會要阿妹獻身謝罪。自此之後，社長更變本加厲，經常喺辦公室向亞美求歡，更將佢調教成自己嘅床上玩物，盡情享受快感。

喪嗒隔牆花

Madonna推出嘅《通過配對應用程序認識的鄰居的驕傲妻子》，講述單身男大雄突然遇上鄰家人妻篠田優拍門，一開門就被對方鬧佢將垃圾亂咁放喺門口，仲寸佢冇出息又溝唔到女，認真冇鬼用！大雄仔都知自己有錯在先，但係返到屋企就愈諗愈火滾，便透過色情配對軟件搵咗一位住喺附近嘅人妻爆房洩憤，點知呢位人妻原來就係篠田優，大雄當然唔會放過佢，盡情發洩啦！事後，篠田優發覺大雄仔唔單止比老公嘅雄風強勁，而且仲好識得搞情趣，於是兩人就經常偷食喇！

簡評

做人幾叻都好亦唔可以太寸，因為總會有人叻過你，所以唔好諗住自己真係寸得起！而今日介紹嘅高慢女系列中，就話畀大家知做人太寸一定會有後果！當中本仙最鍾意篠田優主演嘅《通過配對應用程序認識的鄰居的驕傲妻子》，原因係篠田優韻味迷人身材又正，而佢今次有把柄畀鄰家男人捉住，再被迫上床，委屈又厭惡嘅表情真係做得入木三分，後來劇情演變到甘願背住老公同對方偷情，又表演出慾求不滿，令作品元素更為豐富好睇。