雲浩影拍新歌MV一秒入戲　與男主角激動吵架

「氣質女神」雲浩影（Cloud）的新歌《密切接觸者》，MV推出後點擊火速衝破21萬，粉絲對一向形象溫柔可愛的她，在MV中與男主角激動火爆吵架情節，表示驚訝又驚喜。Cloud說：「每對情侶都有唔同相處方式，有啲會成日嗌交、睇對方唔順眼、分手氹番又復合。正所謂相愛相殺，最緊要『就算嗌交都淨係同你嗌』，既轟烈又浪漫。」

MV充滿未來感，Cloud與男朋友Matthew戴着智能頸箍，開始時二人的頸箍都是藍色燈，代表「自我模式」，他們激動吵架，面紅耳赤，Cloud傷心痛哭，更一怒之下將男朋友的頸箍變成紅色燈「服從模式」，從此他不再駁咀，靜靜地陪她看書、淋花、食飯，而MV結局令人反思。

拍攝時沒有現場收音，Cloud和Matthew放盡認真吵架，愈吵愈激烈，甚至掟東西，投入程度令在場工作人員嘩然。事後他們表示非常疲倦，Cloud說：「事前我哋都有傾過嘈乜嘢，有共識要成熟話題，可以發揮愈嘈愈勁，踢嘢和掟嘢都係劇情需要。現實中，我唔贊成真嗌交時掟嘢，因為之後要執番好樣衰。好似佢頭先掟嗰兜嘢，有果皮又有啲一粒粒嘅嘢，飛到周圍都係，要麻煩工作人員幫手執。」

Matthew笑指Cloud：「原來你都幾吵得，好到肉，令我一秒入戲。」Cloud哈哈大笑，說：「我平時唔會咁架，盡量控制自己情緒唔好咁波動！」吵架後緊接要拍一場Cloud為Matthew打針的場口，Cloud笑指對方嚇到腳震：「雖然呢支針係道具，裏面係冬瓜茶，但佢好驚，因為我哋剛才拍完嗌交戲，佢對我講咗啲好惡毒說話，佢驚我一時激動收唔到掣真係拮落佢度，哈哈！」

唱情歌是Cloud心願，今次能如願笑說：「愛情對於我係一件大事，但點解到第三首先至唱情歌？因為我唔想自己咁沉迷。」她坦言對情歌有一份執着說：「今次監製係Alex Fung，錄歌過程令我認識自己更多。我由細到大聽嘅情歌，以演唱為主，加上學古典聲樂和鋼琴，我係一個完美主義者。但監製Alex Fung希望人性化啲，我哋都花咗好多時間去討論和嘗試。」