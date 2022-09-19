Alena俄羅斯Coser　性感演繹

正所謂「無心插柳柳成蔭」，世事嘅嘢就係咁奇，有啲人喺零計劃嘅情況下，竟然能夠做出一番成績，講緊嘅就係呢位嚟自俄羅斯嘅人氣女Coser Alena喇！

模特兒出身

可能喺唔少人眼中，成為人氣女Coser嘅方法好簡單，就係要樣靚身材正，扮演性感ACG女角色騷火辣身材，咁就能夠一舉成名。其實大家有咁嘅諗法亦唔奇，只要睇吓社交平台上有唔少人氣女Coser都係以呢個模式爆紅，而嚟自俄羅斯嘅Alena坦言，當初亦係抱住同一個諗法而加入Cosplay界。

當時19歲嘅佢本身係模特兒，有日收到經理人嘅電話，話有份Cosplay嘅工作想搵佢試鏡，雖然Alena係日本動漫迷，但卻從未諗過會接觸到Cosplay，不過既然有機會便嘗試一下。到試鏡時，先知道原來要Cosplay美國女英雄貓女，雖然佢係零Cosplay經驗，但卻估唔到出嚟嘅效果超好，唔單止備受讚賞，更令佢人氣大爆發。

凸顯優點

Alena解釋Cosplay畀佢嘅感覺，就好似變咗當中嘅角色一樣，係一種全新嘅體驗，同時亦帶畀佢滿足感，因而漸漸對Cosplay產生興趣。由於當時嘅佢仍然係模特兒，加上扮完貓女之後都冇Cosplay工作，而且唔少網民誤以為佢係Coser關係，所以佢便把心一橫決定進軍Cosplay界，盡情扮嘢。

憑住迷人嘅樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，固然令佢喺各個Cosplay活動上成為焦點，同時亦令佢發現原來做Coser，唔係一味扮得同原著一樣就得，更重要係凸顯自己嘅優點，並且舉手投足要神似，仲要背上幾句經典對白，簡單嚟講係要愛上所扮演嘅角色，講得又幾又道理喎，難怪Alena不僅係資深Coser，佢嘅Cosplay寫真亦深受歡迎啦！

雖然Alena做Coser已經有4年，但講到經營社交平台卻係今年才開始，究其原因，佢話因為工作太忙，及至今年初至有時間營運。縱然如此，但喺短時間已成功吸納超過4萬位粉絲，真係勁呀！