身體不適惹虛驚　簡淑兒英國淋雨攝親慘變「鵝公喉」

「宅男女神」簡淑兒（Jessica）早前宣布離開娘家無綫，結束10年賓主關係，回復自由身的她，叉夠電便重新出發，上月單拖遠赴英國，為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》，預計逗留個半月，要與熱戀中的男友麥大力做「分飛燕」，她出發當日，男友專程到機場送機，難捨難離。

在英國逗留了近一個月的Jessica，日前在社交網透露身體不適，惹來新冠肺炎疑雲，幸經過醫生診斷後，證實只是喉嚨發炎。她受訪時表示，此行主力探訪一些移居港人，分享在當地的生活日常，一行人走遍倫敦、伯明翰及曼徹斯特等城市，奈何最近天氣忽冷忽熱又淋過雨，加上拍攝進度緊密，身體終於頂不住，變成「鵝公喉」，但她仍堅持開工，以免影響行程：「醫生開咗藥畀我，希望呢幾日會好啲啦！依家冇咗把聲，就算講到都沙沙哋，唔使拍嘢時盡量少講嘢，到時大家會睇到其中有幾集，我把聲突然變得好磁性，希望大家多多體諒。（男友好擔心？）佢叫我休息多啲，話要靠自己身體同時間復原。」

Jessica大學時期曾到當地做交換生，相隔多年重臨舊地，坦言別有一番滋味：「當時對英國嘅感覺係成日落雨，啲嘢食又貴又難食，但咁多年後再嚟到，感覺完全唔同晒，因為大部分時間都係天晴，嘢食亦好食咗好多，物資都比香港平。」談到英女王離世，她表示大隊也有到西敏廳採訪瞻仰靈柩的民眾，但由於人龍太長而未有入內，更大讚日前排通宵的「萬人迷」碧咸舉動貼地。