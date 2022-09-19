亞視跳槽無綫！陳煒由低做起最難Chok出霸氣

藝人陳煒接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問，除大談入行經過、多年演戲點滴及愛情觀，更罕有大談與亡父相處點滴。提到陳煒父親於今年4月病逝，當時陳煒正忙於拍攝劇集《回歸》，不過未有因而影響表現，獲台前幕後大讚專業，陳煒受訪時坦言父親離世時年時已高，故要接受事實不算太難，反而最難過的是自己心中的關口：「我覺得自己好少時間陪伴喺佢身邊，係過唔到自己嗰一關。」

陳煒更指父親雖然沒有說出口，但她清楚感受到對方以自己為榮：「我知道佢成日攞我啲相畀佢啲朋友睇，會好開心聽到人哋讚美我。」更透露其實由踏入18歲開始，父親每年都會為她拿取「香港小姐」報名表格，惟她當時因為害羞未有予以理會：「着住泳衣行嚟行去咩，唔得嘛！」問到有否對父親承諾要做出成績？她即哽咽說：「其實冇特別講呢啲，2018年我拎到『最受歡迎電視女角色』，同馬國明一齊夾份搞慶功，我都有請爸爸嚟，當時爸爸好開心可以分享到我嘅喜悅。」

而醉心演戲的她，從亞視跳槽到無綫，坦言不介意加盟後要重新「由低做起」，或是需要性感演出，反認為最大挑戰是演霸氣角色：「同我本人性格落差太大，本身我把聲好柔弱，依家慢慢練到粗豪晒。因為要做有氣勢嘅角色，你必須用到丹田嚟講對白，好攰！尤其《宮心計2深宮計》，攰到不得了!」