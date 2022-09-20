趁MIRROR休團出招！無綫鬧小生荒　速搞真人騷救急

人氣男團MIRROR因紅館騷發生嚴重事故而休團兩個月，無綫趁ViuTV「弱勢」，急推真人騷選靚仔，除可為鬧小生荒而加入新血，更可攝MIRROR位攻市場，還點名吳若希及麥美恩任星級經理人，可是兩位好姊妹有異性冇友情，為「爭仔」擘面！

MIRROR憑ViuTV選秀節目《全民造星》彈起，無綫亦憑《聲夢傳奇》將美少女炎明熹打造成樂壇新人王！由於無綫一直鬧小生荒，據知邵氏秘密打造一個全男班選秀真人騷《女王的密令》，將於10月初在myTV SUPER率先播放。高層樂易玲委任麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）擔任星級經理人，在8位通過幕後初選、具備演藝經驗的男士中各自挑選4位，展開為期兩個月的密集式訓練打造新星。

吳若希麥美恩爭仔擘面

有指8位參選的男生中，劉頌鵬（Enson）、李爾晨（Kyle）及陳力行（Henry）均有幕前演出經驗，曾參演電視劇及電影；莊肇浚（Kenneth）拍過廣告及任特約演員；做過空少的布柏軒（Peter）曾參加選美比賽。當中亦有素人，出身醫學世家的羅智誠（Jason）、居美國9年任時裝男模的張智揚（Wilson）及Solid，從他們的社交網所見，8人外形高大，幾乎個個都有爆肌照。

節目中，吳若希跟麥美恩將各自帶領的男士訓練到樣樣掂，若成功得到樂小姐注意，有機會羅致旗下。身在北京的Jinny透露除了參加者互相比併外，她跟麥美恩幾乎反面：「因為佢同我爭仔，我哋大打出手，我哋真係嬲嘅！我哋拍呢個節目嗰陣，個關係跌入咗冰點。」直至拍攝最後一日，由樂小姐出面，兩人才和好如初。

麥美恩亦承認跟Jinny鬧交：「因為我哋要爭啲男仔，大家堅動真氣鬧交，有時候啲工作人員喺後面睇到笑，因為冇諗過我哋咁認真投入件事。（樂小姐出手先和好？）梗係啦，唔通喺佢面前仲打交咩？」

經歷兩個月的任務，Jinny坦言做經理人非常辛苦，自覺不稱職：「我畀其中一個參加者就嚟激到死！我要湊住嗰幾個小朋友時候，我完全唔覺得自己湊緊人，我覺得我係被人照顧多啲。」問到是否學懂體恤經理人？她笑言：「冇喎，我發現原來人哋用一種模式對住我，我就say唔到no，所以我用番呢個模式對住我經理人。」問到她負責訓練的4位男士是否好正？她說：「喺我角度全部都幾好嘅，各花入各眼啦。」

分享殘酷經歷

而Mayanne直指4個囝囝中，有兩個具潛質出道：「有一個更加係我『愛將』，因為佢好陽光好得意，另外兩個都好另類好突出，佢哋身形同性格會令人拳頭都硬晒。」又指拍攝期間，經常跟4個囝囝溝通，要令他們明白娛樂圈有殘酷一面：「喺分享過程中，我有講自己喺事業上嘅高低起跌，有次講到啲辛酸經歷，我忍唔住眼濕濕。」