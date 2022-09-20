【是日通勝】

農曆八月廿五

壬寅年 己酉月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、平道、飾垣

忌：作灶、修廚、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：8、12、30、32

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：生活稱心如意，但人紅是非多，忌得意忘形。

金牛座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

雙子座：事業發展受阻，正視溝通問題，可扭轉頹勢。

巨蟹座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

獅子座：久坐無益，抽時間做點運動，有利身心健康。

處女座：視力易受損，好好保護雙眼，勿長期玩手機。

天秤座：事業運不錯，財運也受惠，進取一點也無妨。

天蠍座：運勢平穩，多做好事，可帶來好運與好心情。

人馬座：愛情運最強，有暗戀對象者是時候表明心迹。

山羊座：一切順風順水，心情靚到極，人緣直線上升。

水瓶座：財運糟糕，判斷力會受影響，提防入不敷支。

雙魚座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意其人品。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）馬 心情差

鼠：工作狀態佳，做事得心應手，事半功倍。

牛：貴人助力強，有機會於職場上大展拳腳。

虎：心情舒暢，多花時間陪家人，共享天倫。

兔：易發生意外，不管做甚麼都要格外留神。

龍：做事認真，不會感情用事，表現獲好評。

蛇：事業陷入瓶頸位，不妨向好友徵詢意見。

馬：是日沖煞，情緒不穩，受閒言閒語困擾。

羊：諸事不順，心不在焉，外出要注意安全。

猴：吉星高照，做事快靚正，易獲上司認可。

雞：已婚者感受到另一半的愛意，甜在心頭。

狗：心浮氣躁，愛鑽牛角尖，易與人起爭執。

豬：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

陽宅三要

陽宅，即陽人居住的處所，有三個位置是最為重要的，分別是門、主人房及爐灶。

門是出入之通道，屬於動態的位置，古書有云：「吉凶悔疚生乎動」，凡有氣流引動的地方，便有吉凶禍福，相反一個靜態的位置，例如衣櫃、鞋櫃，便沒有所謂的吉凶。而門當中，尤其以大門最為重要，它將外氣引入屋內，猶如人的嘴巴，如果吃下的東西是有營養，便會健康，大門也一樣，若然將濁氣引入，宅內人便會倒楣，不潔的氣場也有分破財、健康、是非口舌，甚至更會損財傷丁，因應星盤的星數作決定。

其次重要的便是主人房，睡床佔我們相當多的時間，睡眠的位置優良，等於把好的氣場吸入，會精力充沛、頭腦也較清醒，做起事來更加順暢，若然再配合房門星數優良，與大門形成相生有情，更錦上添花。

第三重要的便是爐灶的位置，適宜坐旺向旺，要符合木火通明、水火既濟的條件。比較不利的方位是西北的乾方，這是代表男主人的位置，即代表男主人被火尅制，運勢與健康會有相當大的影響，所以不可不提防。