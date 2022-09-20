泳兒繼續發揮暗黑風格力量　騷前多阻滯條氣唔順

憑《溝渠暢泳》首奪「五台冠軍歌」的泳兒（Vincy），將於10月2日假九展舉行《Vincy Chan Breaking Live 2022》，繼續發揮其暗黑風格力量。開騷期逼近，忙練歌、排舞的她，日前接受專訪時，相信因體力透支過度而不適，她說：「條氣唔順，唔知係咪因為轉天氣，要睇中醫補吓，我唔係好食得西藥，因為啲藥令我聲沙，食氣管藥又會手震，所以要用中醫調理吓。」提及3年前開騷前她亦告抱恙，問是否壓力太大所致？Vincy謂上次同樣是10月開騷，可能氣管屬「敏感底」，雖開騷一定有壓力，但未致令她生病，強調身體不是跟外表一樣弱不禁風。

免隔離才考慮旅行

至於個唱走黑暗風格，她指今次跳舞環節不多，但一樣不輕鬆，因揀選的歌曲難度高，最希望其演出能帶動觀眾情緒：「跳舞部分係想拉高個氣氛，但啲歌就沉重啲，我仲會分享吓自己嘅經歷，畀大家透過音樂釋放情緒。」她又開心謂完騷後終於可以放假，雖然只得一天，但已很滿足，她想用一日時間好好休息瞓到夠：「之前幾個月未停過，唔係好夠休息，不過多工作係好事，過得好充實。」問到年底可有計劃去旅行充電？她就希望等到免隔離措施實行才考慮，因為檢疫及醫學監察為「3+4」模式，對她來說實在太奢侈：「我都好『宅』得，但係嗰7日乜都做唔到，依家係冇得選擇，我覺得好浪費，如果只隔離3日，我仲可以接受。」