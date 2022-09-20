陳偉霆天台「玩命」 生人勿近　晒肌戲取消白操3個月

藝人陳偉霆（William）前晚（18日）在中環冒雨為新片《爆裂點》拍攝一場天台獨腳戲，電影初定瞄準明年暑假檔。劇情交代臥底William做事踩界玩命，與好兄弟張家輝摩擦漸生，與罪犯周旋期間更反遭拍下整個過程，以致被勒索威脅！

由於劇情沉重，William全程表現嚴肅，埋位前「生人勿近」，只靜靜躲在一角鑽研劇本，間中與監製及工作人員溝通。導演一聲令下，滿面血漬的他即全程投入，由手拿望遠鏡偷窺、打電話與罪犯交涉到發現誤中圈套，都出盡力投入演出，即使被要求多角度、多次重複拍攝，他亦二話不說照辦。

愈做愈污糟

談到獲度身訂造角色，他說：「全套戲有好多意想唔到嘅嘢發生喺我身上，尤其呢場戲絕對唔可以分心，真係要Get Into（瞓身）先得，好彩劇組所有人都好幫我。（最難忘係乜？）唔劇透得住，否認下次再嚟探班就見我唔到喇！哈哈！」據知他在戲中的造型「污穢不堪」，他笑說：「只可以講，我會愈演愈邋遢。（操肌好辛苦？）原本知道有場戲要除衫，操咗3個月，點知最終取消咗，當做運動健康啲囉！」

另外，張家輝日前拍跳橋戲時不慎扭傷腳，接近一星期腳傷仍未痊愈，行路依然一拐一拐，但敬業的他連日亦有頂硬上開工，甚至如期拍打戲；而早前因傷取消的奔跑戲，據知會於日內復拍。