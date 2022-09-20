King＠C AllStar開騷前鯁魚骨　插住喉嚨唱足全程

樂隊Dear Jane與組合C AllStar昨晚（19日）在灣仔會展完成一連兩場的聯乘音樂會。音樂會原本上月舉行，但因颱風而改期，但亦因禍得福加場變成兩場。他們開騷時表現相當雀躍，先以一輪快歌炒熱氣氛，之後八子在台上排排坐唱歌，C AllStar笑言：「我哋上面玩得開心，希望你哋上面、下面都玩得咁開心。」

去到到C AllStar的吳崇銘（King）獻唱《終點的擁抱》卻突然失準甩嘴，只能夠哼住帶過，認真燒鬚。King耿耿於懷向歌迷連番道歉說：「剛才一路諗住條魚骨，自己開騷前一向有食鰻魚飯嘅習慣，頭先竟然鯁骨。」陳健安（On仔）爆King一度要救護人員協助取出魚骨，笑言他失手是因創傷性後遺症（PSTD）。

Dear Jane 與C AllStar騷後受訪時皆表示不捨，大家在台上在沒有預先綵排下，相當有默契，好像夾了多年，On仔笑言C AllStar一向是「順德人」，原來Dear Jane也是「萬能插」，與任何人也合拍。

King在台上表演失準覺得美中不足，原來魚骨還一直卡在喉嚨，影響了他說話和唱歌，指完成訪問後會到醫院取出魚骨。問到King再開騷可會不吃魚飯避免再鯁骨﹖他則堅持說：「下次開騷我都會繼續食，因為食鰻魚飯感覺冇咁滯，同埋邊度跌低就要邊度身番起。」On仔笑謂下次可能會有去骨的鰻魚飯贊助他。Dear Jane則笑謂下次再一齊開騷，一起吃鰻魚飯，相當搞笑。