年度最星光熠熠電影！瑪歌超低胸上陣率眾星現身新片首映

由曾執導《騙海豪情》（American Hustle）、《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）的美國著名導演大衛奧羅素（David O Russell）作品出名大卡士，而他的新作《阿姆斯特丹》（Amsterdam）亦同樣雲集一眾荷里活巨星演出。而影片前日（18日）於紐約林肯中心舉行全球首映禮。

片中一眾巨星包括「蝙蝠俠」基斯頓比爾 （Christian Bale）、「小丑女」瑪歌羅比 （Margot Robbie） 、羅拔迪尼路 （Robert De Niro）、金像影帝Rami Malek以及米克邁亞斯 （Mike Myers）等都有出席首映。惟獨是有份演出的美國天后Taylor Swift就因要開工而缺席首映。而一眾影星在首映禮後亦有出席由諧星賓史迪拿（Ben Stiller）主持的問答環節，與觀眾交流。席間瑪歌表示同大衛合作的經驗與別不同，她說：「同佢合作簡直係獨特，未試過咁。每一日你去到片場唔知會發生啲咩。原則上你係唔知當日會拍咩。既可怕又令人振奮！」