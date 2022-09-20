一索得男！郭思琳催生忍痛17小時　終為吳浩康誕下男B

歌手吳浩康（Deep）跟太太郭思琳（Margiela）的囝囝於9月14日順利出世了，今日（20日）Deep透過公司向大家公布喜訊，Deep說：「首先多謝大家關心，BB係男仔，改名方面依家仲同爸爸磋商緊。」

他表示太太原本諗住順產，但去到醫院嘅時候個子宮頸仲未打開，未ready畀囝囝出嚟，醫生建議落催生藥，因為落咗催生藥後會不時有陣痛，仲要係幾犀利嘅陣痛。他說：「太太一路承受住痛楚，醫生同護士亦都同佢講子宮頸唔係好ready，唔ready嘅程度係，人哋有1至10度，我太太係1度都冇，太太內心失望之餘亦都好擔心，當然佢亦都好期待囝囝嘅出現，但始終冇呢方面嘅經驗，所以就會再擔心啲。」

結果思琳足足經歷咗17個鐘頭嘅呢個狀況先生，他亦有入產房剪臍帶，他說：「我去到醫院嘅時候，姑娘第一句就同我講『其實你太太真係好忍得痛，佢可以咁樣頂，仲頂咗咁多個鐘』，所以真係好佩服太太，同埋真係好多謝佢，一啲都唔簡單，希望我可以繼續好好配合佢嘅生活啦。」最後多謝大家、媒體對我哋一家人嘅關心、所有人對我哋嘅祝福，多謝晒。

思琳也在社交平台分享做媽媽感受，她指幫小朋友改了個乳名叫撑撑：「歡迎加入吳氏家族！」 她續說：「呢10個月以嚟唔知幻想咗幾多次你係點嘅樣，一直知你係大碼B，只係估唔到有分量成咁，亦估都估唔到自己肚仔可以佗到個8磅11嘅BB，怪唔知催生咗17個鐘你都唔肯出嚟啦，原來係大件到出唔到嚟。」

她形容今次生育過程真係痛不欲生，最難捱係好想順產，但一直催生到開刀前都等唔到宮頸打開，她說：「淨係不斷地feel到劇烈陣痛，不過最後見證住你平安出世，呢樣先係最緊要！」她仲好記得在產房，老公Deep爸爸聽到囝囝第一下喊聲，佢開心到好似中獎咁成個彈起，她說：「爸爸媽媽第一次為人父母，好多嘢都無經驗，但我哋會盡量去學，盡量去做，畀我哋所有嘅愛同耐心陪伴你長大，希望撑撑你有一個開心嘅童年！」