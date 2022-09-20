提神咖啡有新意　醒腦又抵飲

每日的早餐或午餐來杯咖啡，滿足又提神，除了在餐廳或Cafe嘆啡外，很多人在家都會沖泡，方便快捷的有咖啡膠囊，講究一點買咖啡豆自行研磨沖調，近日有品牌推出咖啡豆新品，又或是飲咖啡有優惠，都吸引你即時想嘆番杯。

限定單品豆

每款咖啡豆都有自己獨特的氣息和味道，品牌Flash Coffee早前推出全新Flash Origins特級系列，首先出場的就有2款期間限定的咖啡豆，秘魯藝伎咖啡（水洗）是世界上名貴的咖啡豆之一，富獨特花香和甜味，印尼Sumatra Aulia Kahfi咖啡豆猜麝香、葡萄和桃子香氣，2款咖啡豆到港後才進行新鮮烘焙，咖啡店提供黑咖啡和咖啡湯力選擇，更配全新的炫黑咖啡杯盛載，讓客人感受咖啡的味道。

福岡精品豆

日本有很多富有特色的咖啡小店，遊人於小巷內尋找，經常有驚喜。本地網站C'est la Vie經常引入不同種類的日本烘焙咖啡豆，近日就有新推的福岡ROASTERY MANLY COFFEE精品咖啡豆 ，於2008年開業的MANLY COFFEE由須永紀子創立，曾代表九州隊贏得烘焙大師錦標賽 ，是次引入了3款淺烘為主的咖啡包，每包會列出注水溫度和分量，讓客人輕鬆沖泡，較特別是有奶啡Milk Brew，咖啡包加牛奶浸泡3至24小時便成，大家有機會不妨一試。

秋日之選

來到初秋，氣溫還是偏高，在戶外工作時，適時來杯凍咖啡，感覺超爽。星巴克首次在本港推出冰搖特濃咖啡系列，當中包括黑糖燕麥奶和朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡，前者帶出柔和的黑糖甜香，後者加入朱古力醬一起調配，味道濃郁富層次。另外還有秋栗燕麥奶咖啡和星冰樂選擇，配搭以栗子打造的芝士蛋糕、鬆餅、牛角包和芭菲，又或是新款鹹點，感覺剛好。正值秋日，品牌更推出全新Siren Coral Treasure系列和22周年紀念系列，內有不同的咖啡杯和用品選擇，大家品嘗咖啡時可以慢慢揀。

73折咖啡禮券

對咖啡控來講，每日飲2至3杯或者是等閒事，不過小數怕長計，每月飲咖啡的成本都好高。agnès b. CAFÉ由現時至10月31日，客人以指定付費平台購買1套6張咖啡券禮券，可獲約73折驚喜價，每張咖啡券不單可換咖啡，也可換領HK$55或以下的指定飲品。除此之外，選購禮券的同時，還會額外獲得不同的優惠券，於集團旗下不同的品牌消費。數量有限，售完即止。

咖啡膠囊限時優惠

沒時間慢慢沖泡的話，方便快捷的咖啡膠囊就最方便。意大利餐飲品牌COVA有推出自家咖啡膠囊，Soft Espresso由7款南美洲阿拉比卡咖啡豆混合而成，口感溫順和諧，Intense American則在上述7種咖啡豆外，再加入來自羅布斯塔的咖啡豆，味道芳香濃郁。由9月19日至10月9日，客人可以用約7折優惠價選購1盒咖啡膠囊，若然買2盒的話接近6折優惠，大家便可隨時在家嘆到意大利咖啡。