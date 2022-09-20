東冲有料到：泰國回來了

泰國向世界開放，現時每日在曼谷街上碰到很多外國旅客，當中也有不少香港遊客。而昔日一些關閉了的地方也逐漸復活重生，正如之前介紹曾於Ratchada區開設的火車夜市，本身經營的問題再加上疫情，結果整個市集早前結業兼被清場。但隨着泰國開放，市集的原址有另一間公司接手，現時已有一個「借屍還魂」的夜市重新登場。

除此之外，原來還有一個夜市會於9月23號至10月3號進行試業，所講的正是水門街附近的霓虹夜市。大家應該對這個夜市十分熟悉，這個深受中港台遊客歡迎的夜市同樣受疫情影響，最終無奈地難逃結業命運。最近小弟乘車途經原址時，竟然看到相中的市集試業廣告，雖然截稿時還未開始兼只得短短數日，但估計這是一次試水溫的搞作，如果反應良好的話，估計又會有人接手重新經營，於是另一個「水門夜市」又會重現江湖！

其實稍後泰國政府旅遊局亦會舉行很多活動，當中不乏國際級盛事，例如馬拉松及國際龍舟邀請賽等，再加上只聞樓梯聲響的迪士尼項目於年底亦會在Asiatique河濱碼頭夜市出現，曾經沉寂了一段日子的泰國旅遊業即將再度熱鬧起來。

隨着港府很大機會推出「0+7」的入境隔離政策，估計香港人將於年尾便可四出去旅行，泰國當然會係其中一個熱門之選，昔日繁榮好玩的場面將會重現眼前，希望很快便可跟大家在曼谷街頭相遇、點下頭Say個Hi。

胡慧冲