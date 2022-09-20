King＆Prince巡唱落幕　平野紫耀玩倒吊狂轉

日本尊尼人氣組合King & Prince的巡迴演唱會《King ＆ Prince ARENA TOUR 2022 ～Made in～》，昨日(19日)在橫濱Arena圓滿結束，尾場吸引約1.5萬名粉絲捧場。5子施展渾身解數，先以話題歌曲《ichiba》打頭陣，炒熱會場氣氛，全晚落力跳唱包括出道歌《Cinderella Girl》及新歌《TraceTrace》等31首人氣歌曲。

騷上，主將平野紫耀又率領隊友挑戰半空高速旋轉，睇到觀眾眼花。而成員永瀨廉重提上月6日在北海道開騷時，發生的照明裝置起火意外，揚言開騷最重要安全第一，令觀眾睇得安心又放心。此外，他們又宣布將於11月9日推出第11張單曲《Tsukiyomi/色彩》，分別起用做平野主演的10月新劇《詐欺獵人》及成員高橋海人主演劇集《男友降臨！》的主題曲。

踏入出道第5年的King & Prince，今年過得相當忙碌，今年4至5月舉行首次4大巨蛋巡唱後，7月底又展開33場巡唱，合共81.5萬人捧場。上周面世的新單曲《TraceTrace》首周銷量有50.1萬張，順利登上Oricon細碟榜冠軍。