多合一筆電　齊齊「變」態

多合一筆記型電腦巧妙地結合平板電腦的便攜性與手提電腦的強勁規格，最近不乏新型號推出，預算較多不妨考慮。

四式變形

HP Spectre x360 14配備13.5吋3:2 WUXGA+ IPS或 3K2K OLED UWVA觸控屏幕，比傳統16:9屏幕帶來更多縱向視野。配備360度轉軸，可按需要轉換成筆電、直立、帳幕及平板四種使用模式，配合附送的充電式MPP 2.0觸控筆，就能在屏幕上畫圖寫字。其他硬件包括第12代Intel Core i7 十核心處理器、Intel Iris Xe顯示晶片、32GB記憶體及第四代2TB PCIe SSD，並支援最新Wi-Fi 6E，方便快速傳輸。

輕薄之選

ASUS Zenbook S 13 Flip OLED採用13吋2.8K OLED HDR屏幕，配合360° ErgoLift屏幕轉軸，可切換成平板及手提電腦模式，輕1.1kg薄至14.9mm的極緻纖巧機身，亦方便用家攜帶外出。另搭載Intel第12代Core i7-1260P處理器、16GB RAM及1TB SSD，全新ASUS Pen 2.0具有4096階壓力感應功能及4款不同筆觸的筆尖，提升書寫和繪畫體驗。

慳電低耗

Xiaomi Book S 12.4搭載12.4吋2.5K LCD觸控大屏幕，2,560x1,600解像度，亮度可達 500nit，支援100％ sRGB廣色域。內置7nm製程的Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2八核5G處理器，耗電量及熱量俱低，另具有1,300萬像素後置鏡頭和500萬像素前置鏡頭、雙麥克風、雙2W揚聲器，有助提升視像通話質素。