本日日本：潮品聯乘！《龍珠》漫畫封面插圖着上身

召喚所有《龍珠》迷！日本時尚品牌graniph推出《龍》的服裝、Tote Bag及帽子聯乘Collection，即日起至9月26日於官網接受預訂。該系列共有21款產品，產品上可以見到悟空、莊子、八戒、阿樂和笛子魔童等角色，呈現《龍珠》的宇宙觀。當中焦點有以《龍》漫畫單行本書脊畫像來設計的Characters Pattern系列，包括有遠看似佩斯里花紋的長袖恤衫，亦有一邊是花紋一邊是素色的雙面外套，還有悟空在一班角色襯托下騎着筋斗雲的圖案Tote Bag。T-shirt方面，印上的圖案亦是以《龍》漫畫封面或插圖為主打，其中一款「Bike」長袖T-shirt便採用悟空小時候跟莊子騎電單車的封面圖重新炮製而成，前方更繡有萬能膠囊圖案，如果是《龍》的鐵粉肯定充滿親切感。另外還有刺繡了萬能膠囊圖案及CAPSULE CORP.字樣的Cap帽、繡有神龍圖案的拉鏈連帽衫、繡有貓仙人及仙豆圖案的加大碼連帽衞衣等，選擇相當豐富。相關聯乘物品會於9月27日起在日本Graniph各店發售。