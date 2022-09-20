自然分娩縫針影響性福

Ｑ：我今年29歲，在大半年前分娩，是第一胎，因胎兒體型較大和胎位不正，醫生進行了順產側切，縫了好多針，總算母子平安。但坐月後傷口埋口差，覆診時醫生說沿疤痕布滿2至3mm粒狀，觸碰有痛，醫生只說慢慢會不痛，能如常恢復房事。近日依然痛，試過自行指探明顯摸到很多粒狀和周邊失去彈性，這是否致痛原因？不適感使我開始抗拒老公掂我，怎辦？

呂小姐

A：生孩子是非常痛苦的過程，母親賦予孩子生命所承受的犧牲和創傷，縱然隱蔽，卻可招致莫大的煩惱，影響伴侶親密關係。順產側切術（Lateral Episiotomy）是指在分娩時，遇到特殊之情況包括時胎兒太大、胎位不正、產婦虛弱無力、分娩時產道口撕裂等，醫生不得不即時應變，在私密處劃上一刀，以助順利分娩。

自然分娩縫了針，又要辛勞照顧新生兒，傷口復元過程的確會給女性構成身心壓力。若縫合術做得成功，事後護理得宜，只要傷口「埋得靚」，一般無礙性生活。

反之，你的情況源於縫合部位的疤痕結得不平坦，遇摩擦時產生不適。至今可摸到粒狀疤痕，實在不可忽視，建議再到婦科作判辨，那些是殘留的溶線抑或肉芽增生？如情況可控，伴侶間可多加注意陰道分泌多寡和調適力度，如使用人工潤滑劑以防乾涸，增加濕潤度和肌肉彈性。若發現結疤異常甚至有肉芽增生，便有機會需考慮矯正和去掉疤痕。青壯年的育齡夫婦，遇分娩後的煩惱，應嘗試坦誠並積極地處理問題，免除後顧之憂。

李偉儀