崔碧珈自稱巴黎地膽　恭喜舊愛吳浩康升呢人父

藝人崔碧珈（Anita）今晚（20日）出席日本男神福山雅治主演的電影首映禮，她讚福山雅治好靚仔，專承來捧場，她愛看懸疑電影，但就不敢挑戰血腥驚嚇電影，她說：「以前自己都拍過驚慄片，自己拍就唔驚，就算成身血都唔怕，因為知係假。」提到上月到巴黎為電影配音，過幾天她又再出發到巴黎出席時裝周，揚言以前在英國讀書，逢周末都去巴黎，去過巴黎逾百次，可謂巴黎地膽，不過出入都會小心，一定與工作人員一起，也不會出夜街。提到前度吳浩康榮升人父，她大方送恭喜說：「覺得生小朋友係要恭喜。（傳短訊送祝福？）絕對冇，已經好耐冇聯絡。」

同場還有藝人歐陽偉豪（Ben Sir）、何遠東、陳逸寧、姜咏鑫（Ada仔）、歌手謝高晉和應智越等，早前約滿無綫變自由身的Ben Sir，透露正跟不同團隊及電視台洽談合作，他透露構思了2個皇牌節目，分別是劇集《教育風雲》和綜藝節目《全球廣東話大曬冷》，與兩間電視台ViuTV和香港開電視洽談中，但就未有提及無綫。問到是否曾被無綫Ban橋？Ben Sir說：「冇，我同好多人講過，冇所謂，邊度有工作就去邊度。」教書30載的他，劇本會以教育行先，劇本已在腦裏面，希望能演出自己的作品，至於綜藝節目就不乏港式粗口元素。

對於是次低調離巢，Ben Sir否認與無綫不歡而散，沒有不和，他形容離開等如「畢業」，希望下山發展，也亦非外傳挽留不遂，他透露尚有劇集未播出，如對方要求也願意配合宣傳。談到離巢後收入有否減少？Ben Sir稱因為多了時間經營其網上教育平台，開拓了一條「水路」，令收入變得更穩定。