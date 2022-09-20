日本AV界有好多姊系女優，但部分女優已經癡女化，演出床戲時勁搶韁，夠晒飢渴感，卻欠缺咗姐姐仔應有嘅溫柔。幸好喺現役女優中仍有一位做足本分嘅姊系極品，佢就係身材一流兼床技卓絕嘅美乃雀！

極級辣度

AV廠FALENO自成立以嚟一直致力招攬大量優質女優，一方面喺S1手上挖嚟橋本有菜、吉高寧寧同天使萌，另一方面又發掘咗本鄉愛、時田亞美同桃尻香名芽，可謂人才濟濟。今日為大家介紹嘅美乃雀，亦係F廠嘅親生女，現年26歲，女人味十足，艷麗而不妖媚，圓大嘅明眸更加係電力十足，假如佢係生活喺古代，肯定被人送入宮廷做妃嬪。

除咗花容月貌引死人，美乃雀嘅身材亦好正，高挑腿長之餘，上圍對G奶又脹又挺，條腰同四肢夠幼得嚟，身上嘅肉地仲相當結實，一睇就知係床上戰鬥機器，辣度十足！

動作溫柔

美乃雀喺2019年孭住「神戶之女」嘅外號出道拍寫真，因顏值吸引、身材火辣，同埋背景神秘，好快引起觀眾注意。喺寫真作品推出冇幾耐，佢就正式宣告以FALENO專屬新人身份拍AV。舊年，F廠開設以淑女作品為主打嘅新品牌DAHLIA，特登將美乃雀呢位猛將調過去，可想而知佢備受器重。

事實上，美乃雀喺演出AV時盡心盡力，好識得利用自己嘅結實身材喺男優身上靈活扭動，又擅長以一雙巨乳「夾」擊對手。值得一提，佢就算做主動都好，總係以細心溫柔嘅態度去逗弄男優，動作一啲都唔粗暴，令觀眾睇得舒服，比起一味喪砌嘅癡女，簡直係完勝！