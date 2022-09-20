陳瀅自爆2次確診新冠肺炎　有慰問方力申：佢變番一線！

台慶劇《美麗戰場》的演員陳瀅與陳山聰，今晚（20日）為《開心無敵獎門人》進行錄影，2人都是第二次參與該節目，陳瀅稱吸取上次經驗，不會再穿露背裝玩遊戲，並已做足安全措施，至於山聰上次錄完節目後確診，他說：「我做咗檢測，今次冇事，相信我同啱啱好番嘅獎門人曾志偉係最安全。不過上次確診，我除咗拍獎門人，仲有同陳瀅開工，佢都冇事。」陳瀅自言曾在外國中過兩次新冠肺炎，可能仍有抗體。山聰透露在劇中飾演陳瀅的經理人，兩人沒有身體接觸，只有一場抱抱戲，而在遊戲節目中，山聰也要抱起隊友，但陳瀅自嘲磅數不輕，一定不是被抱人選。

提到陳瀅的緋聞男友兼同劇演員方力申近日確診，陳瀅透露有在通訊群組中慰問過方，現時他的快測結果已變回「一線」，她說：「導演葉念琛最初仲笑佢係『二線藝人』，小方（方力申）今晚都好想嚟玩，佢係最想嚟嗰個，可惜嚟唔到。（私下有冇接濟佢？ ）冇，喺Group Chat送花畀佢囉。」

講到《痞子殿下》落實開拍續集，陳瀅預計會在明年最熱的時候開工，肯定是原班陣容上陣，但劇情方面就未敢追問監製。日前她跟JW飯敍，對於JW的男友被申請破產，陳瀅表示全不知情，大家未有談論對方家事，最近她邀請JW教她唱歌，因為《美》劇中有一段唱歌戲份：「已經完成錄音，但我唔敢聽，我叫佢哋搞好晒後期先畀我聽。」