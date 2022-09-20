調情煮幾味　交戰冧到痹

有人話女人識入廚煮幾味零舍吸引，尤其係真空加迷你裙，嗰種視覺效果更係喚醒男士嘅原始本能。想知箇中感覺有幾正嘅話，就要睇吓今次介紹呢兩套以色慾廚房為主題嘅作品喇！

慾火急升

如果想取經學吓點喺廚房調情？咁就要睇由Adam & Eve炮製呢部片長4小時嘅馬拉松式作品《Sex in the Kitchen》，事關佢以廚房調情為主題，更搵嚟一眾調情高手演出，包括Sasha Grey、Presley Hart、Seth Gamble等超索脫星，佢哋會以性感造型登場，施展出色嘅廚藝，加上肢體嘅碰撞，喺情慾溫度急升嘅廚房內交歡，場面極具官能刺激，觀眾更可以從佢哋嘅調情技巧偷師。不過，可能有人會話脫星都有廚藝咩？當然有啦，好似近年做埋烹飪網紅嘅Sasha Grey就係最佳人辦，佢憑住高超廚藝人氣相當勁㗎！

火辣青春

約咗條仔返屋企煮飯仔，其實係想喺廚房曳曳，講緊係呢套由My Sexy Kittens出品嘅《Spice Teens》。睇片名就知道以青春掛帥，參演嘅脫星個個都係青春貌美，而且身材火辣，加上誘人嘅肢體動作，難怪深受四仔迷歡迎。雖然係零劇情，但佢最大嘅賣點係脫星嘅演出夠放蕩，其中Leanne Lace嘅表現更係最亮眼，事關佢外形索爆，加上床技出色，真係隔住芒都能感受到佢嘅辣味！

碟評

唔少性學家都認為喺廚房曳曳，有助提升性愛嘅樂趣，但大前提係要注意安全，以免樂極生悲。而今次介紹嘅兩套作品中，小弟最鍾意《Sex in the Kitchen》，除咗雲集眾多一線脫星參演外，佢哋表演嘅廚藝，更令人有意外驚喜。話說回來，既然佢哋個個都係咁上下廚藝，係咪應該拍番套脫星廚房，嚟個烹飪比賽呢？