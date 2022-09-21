【是日通勝】

農曆八月廿六

壬寅年 己酉月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：會友、嫁娶、動土

忌：理髮、修甲、除服

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、30、33、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

金牛座：幸運指數排首位，財運亨通，生活冇煩惱。

雙子座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

巨蟹座：包容不等於縱容，要讓另一半認清你的底線。

獅子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

處女座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

天秤座：身心狀態佳，多關心家人，生活會更加開心。

天蠍座：要有承擔責任的勇氣，以免被人當成自私精。

人馬座：愛情運差勁，過多的遷就易令伴侶得寸進尺。

山羊座：財運不錯，但求財仍需努力，不能等運到。

水瓶座：事業旺，財運則一般，需耐心等候收成期。

雙魚座：健康存隱憂，飲食要定時，勿讓自己捱餓。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 有橫財

（跌）羊 狀態差

鼠：橫財就手，抽獎容易中，讓你喜出望外。

牛：領悟力強，學習好時機，適合提升自我。

虎：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

兔：運勢平穩，無風無浪，可遠離各種煩惱。

龍：瑣事纏身，忙個不停，犯錯機會特別高。

蛇：頭腦靈活，工作上有望迎來突破性進展。

馬：財運差勁，不宜做交易，易遭別人陷害。

羊：是日沖煞，身心狀態差，工作易有錯漏。

猴：人逢喜事精神爽，今天有異性向你示好。

雞：貴人運強，出席社交活動易獲有用訊息。

狗：情緒易衝動，勿多管閒事，避免惹麻煩。

豬：人緣欠佳，需謹言慎行，避免惹上是非。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

過道風水不容忽視

過道即是住所內的走廊空間，也是連結住所內各個空間的必經通道，在風水上也要多加注意，以免影響財運及健康運。

‧狹長過道宜裝門：

過道走廊不僅是一個通道這般簡單，在風水上是一個氣口，自然也有氣流，如果住所的過道狹長，產生的氣流也較大，適合裝門分隔不同生活空間，也可減少噪音問題。

特別是家中的大門和狹長走道、房門成一直線，在風水上便形成「漏財」的格局，如果再和房內的窗戶「連成一線」，情況就更為嚴重，過道上裝門可以把過長的氣口封住，令財氣在屋內迴留，保持家宅財運。不過，並不是所有過道都適合裝門，有些面積較小或睡房有限的居所，相關的過道也較短，如果加上門便容易產生壓迫感，風水上也會帶來較多爭吵，影響家庭和諧。

‧過道盡頭忌見浴廁：

過道一端盡頭是浴廁的話，甚至一看就看到馬桶，等於將廁所的穢氣加速流入客廳，影響家人健康，這種情況適合安裝一道門稍作掩蔽。

‧過道盡頭忌沖睡床：

如果過道對着睡房門，然後再直沖睡床，這種情況的衝擊力最強大，影響健康運。相反，如果過道盡頭沖着睡房內的衣櫃或牆壁，則沒有太大的風水問題。