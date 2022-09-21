菁析九型人︱鄧梓峰當港姐山頂司儀專業戶　郭羨妮攞冠軍全靠佢

《繽FUN星網》全新節目康活健全效逆齡三合一呈獻「菁析九型人」–港姐篇，請來對這方面素有究研的陳芷菁擔任主持。首度參與東網節目的芷菁以港姐師姐身份，跟司儀好友笑談港姐經，第二擊就輪到輕輕鬆鬆鄧梓峰，芷菁更會分析對方的九型人格。

梓峰跟芷菁結緣於1994年的港姐選舉，當年芷菁是參選佳麗，而梓峰是比賽的「山頂司儀」，講到「山頂司儀」這的稱呼，梓峰笑言：「90年代初港姐騷好多時喺紅館舉行，我就企喺觀眾席後排位置主持，所以大家都會叫嗰個做山頂位。其實嗰個位都好重要，因為當年港姐好鍾意用一個故事形式去包裝，舞台就係一個夢幻世界，例如熱帶森林、埃及等，好需要一個人喺舞台以外嘅現實世界，去介紹番當晚嘅環節以及為每一Part做個總結，又或者教大家去投票，所以我覺得我個位置都幾有趣。不過，後來開始變質，個位置變得可有可冇，監製話如果超時就唔會去我嗰邊，咁有可能全晚都見唔到我，令我開始懷疑自己個價值，我自從1998年就冇再做。」問他會否希望有日成為夢幻世界的主持，他坦言以前會想，但現在已經沒有這個欲望：「做騷來講，我反而鍾意做一啲比較有歷史時刻嘅騷，我最有滿足感嘅騷係當年青馬大橋通車。」

講到歷屆港姐，梓峰對1975年冠軍張瑪莉最為深刻，他認為對方自當選多年來一直保持氣質不變，堪稱港姐典範。提到1999年港姐冠軍郭羨妮曾經透露當年做空姐時，因得到梓峰的鼓勵才參選港姐，梓峰笑言：「我只係順口。（佢真係贏咗。）咁咪好彩囉！我係覺得佢有個特別氣質，所以就鼓勵吓，但估唔到有咁大影響，佢真係成為咗冠軍，開展港姐生涯。」芷菁自言想不到梓峰竟是如此口甜舌滑之人。

梓峰的長女長得亭亭玉立，非常標致，問他會否推薦女兒去參選港姐？他說：「冇諗過，我好自由，佢鍾意選咪選囉，但佢都冇提過。（如果佢想選，你畀唔畀？）一定比，因為你唔畀佢去試，佢永遠得個估字，永遠有個問號，你畀佢試個問號就冇咗。」

另外，芷菁跟梓峰做完九型人格測試後，發現他跟陳百祥（阿叻）屬於同一人格–第六型忠誠型，芷菁解釋：「你哋都係六號側向五號理智型，你哋相似嘅地方係你哋對自己喜歡嘅嘢，係可以好專門、好叻，不過佢就去咗三號成就型，佢係要成功，你就去咗九型平和型，係比較優閒少少。你係一個好需要大自然嘅人，所以你打高爾夫球、揸飛機、露營，你係做啱咗你自己性格嘅嘢。」芷菁根據對方的九型人格結果，她建議梓峰可以轉行做開心導遊，覺得他一定能勝任及成功：「因為你有豐富知識，能夠講到每一個地方嘅歷史背景，你鍾意自由又係一個咁開心嘅人，所以好適合做開心導遊，我係旅行社老闆一定請你。」