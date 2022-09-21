東方日報C1：莊思明不棄楊明　「蜜」謀今年結婚

藝人莊思明與楊明拍拖6年，思明一直對男友義無反顧，即使對方官司判案在即，未聞結果她已誓言「非君不嫁」，更有可能今年內註冊。對於將娶得「絕世好老婆」，楊明感激對方沿路相伴，並承諾婚事會「按計劃進行」。

莊思明與楊明多年來攜手走過高山低谷，尤其兩年前楊明捲入醉駕事件，思明懶理旁人流言蜚語，一直對男友不離不棄，更主動向對方大派定心丸，對外揚言「非君不嫁」。明日楊明將要再次出庭面對審訊結果，而思明日前接受專訪繼續為男友打氣，透露無論結果如何、只要通關、莊父莊母能來港見證她的「重要時刻」，不排除今年內註冊正式成為楊太。

思明坦言雙方家長都比較傳統，兒女結婚擺酒自然希望高朋滿座，且謂：「疫情以嚟莊家成員都分開咗喺世界各地，父母就一直喺馬來西亞。媽咪年紀比較大，如果返香港要自己隔離嘅話，佢會比較擔心，所以已經兩年幾冇見過面嘞，依家政策放寬咗，佢考慮緊返嚟，所以可能簽咗字先。」

打開存摺睇見都驚

外界一直認為思明家底豐厚，不過她卻突然拋出一句：「擺酒唔使錢咩？儲吓先啦！」原來已結業的燉湯生意損失慘重，而楊明持續兩年的官司律師費亦「有數得計」，幸而兩人能屈能伸，只要在一起鹹魚白菜也好好味。思明直言早前於內地拍劇返港後，與燉湯店其他股東開會，恍如晴天霹靂：「冇咗成千萬，單係灣仔分店都蝕咗3、4百萬，當然我哋之前係有賺過錢嘅，但已經倒蝕番晒落去嘞！」

問到家人得悉後反應如何？思明即說：「我冇同佢哋講，生意當初係自己決定要做嘅，係人生嘅一部分經歷，冇理由依家咁樣衰返屋企呻，惟有慳得就慳，再努力啲搵錢啦！坦白講，我真係冇諗過有日打開銀行存摺，見到數字係會驚，擔心見底嘞！」不過當初一手創立的公司已取得共識暫未清盤：「股東們都唔捨得一番心血，考慮緊轉做腳底按摩，等舊錢滾大啲東山再起。」

男友未求婚唔浪漫

對於楊明作為她的另一半，性格單純的思明要求不多，但卻有一件事令她有點不快：「佢一啲都唔浪漫，直到依家都未正式求婚。佢仲話覺得自己已經結咗婚咁。（婚事）搞到連鄉下親戚都知，但冇行動囉！我知佢有問過我身邊啲朋友嘅，但暫時都冇行動，我只可以話最大嘅驚喜就係冇驚喜。」而談到女友對他義無反顧，楊明其實一直點滴在心頭：「好多謝佢，一路都陪住我、支持我，結婚方面我哋有共識嘅，希望事事順利咗先，跟住就會計劃嘞。」

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