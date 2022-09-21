袁澧林換上一頭動漫短髮　女神魅力不復再

被封做文青女神的袁澧林（Angela）近日換了個新髮型，型格十足，最爆笑她放低女神包袱，將頭髮叉開晒，有朋友讚她是最強Cosplay，其髮型跟動畫男神極似，她也忍唔住轉載並畀Like，她透露剪髮的原因，只是完成今年度的電影及電視劇的拍攝工作了，趁還有幾個月空檔，決定為頭髮換一個呼吸。

她有感而發寫道：「每一個人也有權成為自己喜歡的模樣，前幾天因為聽到一句『你失去了女性魅力』而傷心了兩天，不着迹說那個部分，但反思過後我又變得強大了，我覺得again，每個人也有權成為自己心中美麗的模樣，它可以不乎你的審美，但如果輕易就不再得到你的喜歡，那麼本來的喜歡也很脆弱，不值一提，那麼你的離開絕不會換得我的可惜。」

她續指世界那麼大：「你覺得在香港漂亮的打扮，去南美走一回，可能看起來只像一個過分用力姿整而不自然的女生，我當然有權成為一個看起來甜美的人，同理，我也可以選擇變得很帥。雖然換髮型的本質只是一件很普通的事情，也許言重了，就姑且當我在隨筆幾句 women empowerment的感想吧。」

她表示小時候很喜歡日劇《Last friends》中上野樹里的角色，中學時代未懂愛情，但彷彿已學會了一種𡚒不顧身，一旦遇到了，她也會像Ruka一樣保護她的女生，「何以見到你後，我竟然會習武鍛煉身手」，三、四年前，她指自己「cast乜戲都唔中的」階段，遇到了一個很好的電影劇本：「同性戀角色，當然沒有回音，可是多年來一直偶爾會想起它，好奇今天的我再去試鏡，會不會再有機會，哈！」